Â¿La tarjeta INAPAM da descuento en CFE? Esta es la verdad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) han confirmado que no existe un convenio para aplicar descuentos en el recibo de luz a los titulares de la tarjeta INAPAM.

La difusión de información no verificada en redes sociales ha generado interrogantes entre los adultos mayores sobre la posibilidad de obtener una reducción en el pago de su consumo eléctrico. Ante esto, ambas instituciones han reiterado, a través de comunicados y en sus plataformas oficiales, que la credencial del INAPAM no otorga este beneficio.

¿Qué dicen las autoridades sobre el supuesto descuento?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha especificado que, si bien su tarjeta ofrece múltiples beneficios, el pago del servicio eléctrico no es uno de ellos. En un comunicado emitido el 17 de diciembre de 2022, el organismo desmintió categóricamente la existencia de un acuerdo con la CFE para este propósito. El mensaje principal ha sido consistente: "Personas adultas mayores, ¡no se dejen engañar! El INAPAM no tiene ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no existe descuento en el servicio con la credencial INAPAM".

Por su parte, la CFE ha alertado a la población sobre la circulación de noticias falsas. En febrero de 2025, la comisión advirtió sobre la existencia de sitios web y publicaciones en redes sociales que, de manera fraudulenta, prometían descuentos de hasta el 50% con el objetivo de robar datos personales o bancarios de los usuarios. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar la información siempre a través de canales oficiales para no ser víctimas de estafas.

¿Qué beneficios sí ofrece la tarjeta INAPAM?

A pesar de la inexistencia de un descuento en el recibo de la CFE, la tarjeta del INAPAM representa un apoyo para la economía de las personas de 60 años y más. Este documento oficial y gratuito permite acceder a una amplia gama de beneficios en todo el país.

Los titulares de la credencial pueden obtener descuentos en rubros como:

Alimentación : En diversos establecimientos de comida y tiendas de abarrotes.

: En diversos establecimientos de comida y tiendas de abarrotes. Salud: En farmacias, consultorios médicos, laboratorios y ópticas que tengan convenio.

En farmacias, consultorios médicos, laboratorios y ópticas que tengan convenio. Transporte: En servicios de transporte público local y foráneo, así como en algunas aerolíneas.

En servicios de transporte público local y foráneo, así como en algunas aerolíneas. Pago de servicios: Se aplican descuentos en el pago del impuesto predial y en los servicios de agua, dependiendo de la localidad.

Se aplican descuentos en el pago del impuesto predial y en los servicios de agua, dependiendo de la localidad. Cultura y recreación: En museos, cines, teatros y eventos culturales.

En museos, cines, teatros y eventos culturales. Vestido y hogar: En tiendas departamentales y de artículos para el hogar afiliadas.

Para conocer el listado completo y actualizado de los establecimientos que ofrecen descuentos, los beneficiarios pueden consultar directamente en el sitio web oficial del INAPAM.

¿Cómo pueden los adultos mayores ahorrar en el recibo de luz?

Aunque no se aplique un descuento directo con la tarjeta INAPAM, existen estrategias para reducir el monto del recibo de luz. La Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) promueven el consumo responsable de energía.

Entre las recomendaciones se encuentran la sustitución de focos tradicionales por tecnología LED, desconectar los aparatos electrónicos que no estén en uso para evitar el "consumo vampiro" y dar mantenimiento preventivo a los electrodomésticos. Asimismo, se sugiere verificar que los aparatos nuevos cuenten con sellos de eficiencia energética, los cuales garantizan un menor consumo eléctrico.

La CFE cuenta con tarifas subsidiadas para usuarios de bajo consumo, las cuales se aplican de manera automática según los umbrales establecidos por la propia comisión y la zona geográfica, sin necesidad de presentar la tarjeta INAPAM.

Para tramitar la credencial del INAPAM, las personas de 60 años o más deben acudir a los módulos de afiliación con su identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil. El trámite es gratuito y la tarjeta se entrega de forma inmediata.