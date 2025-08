Insiste la ultraderecha en México: crean el Consejo Nacional de Nueva Derecha

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con la intención de impulsar una agenda de valores conservadores en la toma de decisiones en México, el panista que lidera la organización Nueva Derecha Hispanoamericana, Raúl Tortolero, conformó en México el Consejo Nacional de Nueva Derecha, que aunque no es un proyecto partidista, coquetea con la posibilidad de promover alianzas de derecha para contender en el proceso electoral de 2030.

Este Consejo Nacional de Nueva Derecha se presenta como un nodo estratégico para unificar y fortalecer el conservadurismo en México frente al ascenso de un presunto “narcosocialismo” y la fragmentación de la derecha tradicional. Más allá de su carácter no partidista, busca construir alianzas amplias —desde amas de casa hasta figuras políticas de distintos partidos— que defiendan una agenda basada en siete ejes clave: defensa de la vida, fe, familia “natural”, propiedad privada, soberanía nacional, libertades y derechos humanos. Su ambición es clara: incidir en la arena política para reposicionar a la derecha en el país, enfrentar lo que consideran una ofensiva de ideologías progresistas y reconfigurar el papel del Estado laico, con una mirada inspirada en movimientos conservadores internacionales como MAGA en Estados Unidos.

Trump, cabeza de MAGA. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP.

Con una trayectoria en el PAN desde su adolescencia, Raúl Tortolero ha sido testigo de la fragmentación de la derecha mexicana. Ahora, frente a la hegemonía de Morena tras las elecciones recientes, su meta es clara: unificar a los distintos actores conservadores bajo un mismo paraguas ideológico, sin caer en divisiones partidistas.

Sin embargo, en entrevista con Proceso, acepta que en caso de que durante este sexenio se consoliden fuerzas políticas afines a su movimiento, el consejo serviría como vehículo para propiciar una alianza conservadora que busque reposicionar la derecha en el país.

Hasta el momento, en el consejo hay simpatizantes del PAN, del movimiento Viva México, encabezado por el exaspirante independiente a la presidencia, Eduardo Verástegui, y de la organización México Republicano, presidida por Juan Iván Peña Neder.

Incluso, cuenta con dos integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) a los que se les permitió “mantener su agenda conservadora”. Son Andrea Hernández, secretaria de Movimientos Sociales del partido naranja en Chiapas, y Mario Fernández Márquez, excandidato a diputado federal por el Distrito 02, con cabecera en Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital.

Además, el propio Tortolero reconoce sostener buena relación con integrantes de El Yunque, una organización de corte ultraconservador con presencia en México y España: “Pues yo tengo muchos amigos del Yunque, me parece una organización importante, pero pues si me preguntas a mí si yo soy del Yunque, si fuera del Yunque no te podría decir (...) no he platicado con mis amigos de ese corte ideológico últimamente, pero yo creo que si nosotros defendemos a Dios, si defendemos los valores cristianos, pues yo creo que no lo podrán ver con malos ojos, porque es lo mismo que ellos hacen”.

Verástegui. Exasesor de Trump. Foto: Miguel Dimayuga.

En cuanto a sus alianzas o relaciones con movimientos de derecha internacionales, Tortolero también presume tener amistad con “gente” de otros gobiernos conservadores. Aunque no da nombres propios, menciona Hungría, España, Argentina, El Salvador y Estados Unidos.

Replanteamiento del Estado laico

El conservador mexicano muestra una particular admiración por el movimiento Make America Great Again (MAGA), del presidente estadunidense, Donald Trump: “Ésa es la diferencia básica entre la vieja derecha y la nueva derecha. La vieja derecha vamos a decir que es la de los Bush, con todo ese perfil, eran liberales, nosotros somos conservadores, y eso se puede ver muy claramente, sobre todo en el movimiento MAGA en Estados Unidos, donde hablan de Dios, ponen mención a Cristo sin necesidad de vivir complejos”.

En Estados Unidos, a pesar de que se identifica como un gobierno secular, existe el “teísmo ceremonial", que es la práctica de hacer referencias a Dios en contextos públicos, como en el juramento a la bandera o en el lema nacional "In God We Trust". Para Raúl Tortolero, en México en cambio hay una mala interpretación de lo que significa un estado laico: “Significa que no hay una religión oficial, eso es todo. No tiene nada que ver con que no podamos persignarnos o los que somos políticos o nos dedicamos a la política, no podamos vivir nuestra religión, sea la que sea. Pero bueno, nosotros defendemos los valores cristianos, sentimos que es un derecho humano, la libertad religiosa, poder vivir nuestros valores libremente. No porque seas diputado o senador o alcalde o presidente tienes que estarte escondiendo”.

Supuestos supremacismos modernos

El pensamiento conservador que promueve el fundador de la Nueva Derecha se opone categóricamente a la modernidad, la Revolución francesa, la Ilustración y al marxismo posmoderno.

Peña Neder. Preside México Republicano. Foto: Eduardo Miranda.

En las corrientes mencionadas, Tortolero identifica la promoción ideológica de causas que se convirtieron en el “nuevo rostro de la izquierda progre”, las cuales difunden una agenda transversal de antinatalismo: “Tienen que ver con el supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo negro —sobre todo en Estados Unidos—, el supremacismo indigenista y el supremacismo ecoanimalista o ecologista y animalista”.

En ese sentido, en corto y mediano plazo el consejo tiene el objetivo de incidir en discusiones legislativas que atraviesan a las causas y los grupos mencionados, como es el caso de la discusión para la despenalización del aborto en el Congreso de la Ciudad de México, o aquellas reformas que busquen defender los procesos de transición sexual para menores de edad.

Funcionarios orando y una disculpa de la presidenta

Por el momento, el Consejo Nacional de Nueva Derecha se centra en una agenda específica que contempla convivencias en las que invitan a diferentes políticos a hacer oración, como es el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Además, Raúl Tortolero adelanta que enviarán una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigirle que ofrezca una disculpa pública al pueblo católico por los 250 mil muertos que generó la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, resultado de la tensión entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Iglesia: “Entonces, así como López Obrador quería que el rey de España y el Papa pidieran disculpas por la llegada de los españoles y de la evangelización a México, también nosotros en esa misma lógica de conciliación nacional, de limar asperezas de todas las partes, creo que sería importante que ella, como jefa de Estado, y además porque invitaron al Papa a que viniera”.