Adán Augusto rompe silencio ante el Congreso por caso Hernán Bermúdez: "Nunca tuve algún indicio"

El senador morenista y coordinador de la Jucopo, Adán Augusto López se pronuncia por el caso Bermúdez Requena ante el Congreso, durante la sesión de la Comisión Permanente, el miércoles 6 de julio de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este día, en la Sesión de la Comisión Permanente, entre cajas de té, acusaciones y megáfonos, los legisladores morenistas blindaron a Adán Augusto López en la discusión sobre los vínculos de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez, con el grupo criminal “La Barredora”, cuando el senador fue gobernador de Tabasco.

La sesión en la Comisión Permanente comenzó de manera caótica, en la que, desde un principio, los legisladores de oposición pidieron que se hablará de Adán Augusto y sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, dejando en segundo término la ratificación de dos embajadores, pese a estar primero en la orden del día.

Ante eso, se inició una serie de argumentos por parte de legisladores de oposición, incluso el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el presidente de la Mesa Directiva del Senado interpretó la orden del día para no discutir primero la agenda política, referente a Adán Augusto.

Ante ello, Fernández Noroña le pidió que aprenda a discutir y envió hasta el escaño del panista una caja de té “para que se relaje”, sin embargo, Ricardo Anaya le reclamó y entre risas mostró que la caja estaba vacía.

El morenista Gerardo Fernández Noroña envía una caja de té al panista Ricardo Anaya, quien se burla del gesto. Foto: Miguel Dimayuga.

Tras seguir con el orden del día, la ratificación de dos embajadores, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, interrumpió la lectura del secretario de la Comisión Permanente, Waldo Fernández, con el sonido de un megáfono, que sólo ceso cuando dio su postura la senadora del PAN, Lilly Téllez.

El senador panista, Ricardo Anaya interrumpe con una megáfono la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Foto: Miguel Dimayuga.

La discusión sobre Adán Augusto López inició tras el punto de acuerdo, que presentó Lilly Téllez, para que el coordinador de Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidiera licencia para enfrentar las investigaciones de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez.

“Tengo aquí un punto de acuerdo que no tiene precedentes en el Congreso de México. Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño y se ponga a disposición de las autoridades. Las acusaciones que pesan sobre ese senador mafioso son gravísimas y nos ponen aquí en peligro a todos”.

La senadora panista, Lilly Téllez durante la sesión de la Comisión Permanente. Foto: Miguel Dimayuga.

Por su parte, el senador morenista Adán Augusto López tomó la palabra en Tribuna y afirmó que el punto de acuerdo estaba mal, ya que no existe acusación contra él y explicó que él no sabía de los vínculos con del exsecretario de seguridad con el crimen organizado.

“Le sugiero a quien presentó el punto de acuerdo que cuando menos se documente, porque hoy hacia mi persona no hay ninguna denuncia presentada. No me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana o que producto de una investigación yo tenga que comparecer ante una autoridad.

“Yo de entrada ratifiqué al secretario de seguridad pública del anterior gobierno. Este estuvo tres o cuatro meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo. Yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decirlo”.

En la discusión, el coordinador del PRI en la Cámara alta, Alejandro Moreno, acusó a Adán Augusto de tener vínculos con el crimen organizado, y respaldó la solicitud de que pida licencia para que lo investiguen.

El senador priista, Alejandro Moreno denuncia ser perseguido político durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado. Foto: Miguel Dimayuga.

“Tú lo sabes, Adán, y por eso te menciono. Jamás han sido respetuosos de la ley; si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel Adán; porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado”.

Tras iniciar su discurso, el presidente nacional del PRI se enfrascó en una serie de acusaciones con los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña, Alfonso Ramírez Cuellar y Leonel Godoy, a quienes les afirmó que ha sido un perseguido político los últimos seis años.

Fernández Noroña –quien mostro su ímpetu en participar en la Sesión– afirmó que en el partido tricolor son unos farsantes y que ahora se llaman perseguidos políticos.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Foto: Miguel Dimayuga.

“El PRI nació del asesinato del general Obregón y eso ha marcado su trayectoria todo el tiempo. Mataron a su candidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio. Se llevan pesado. Son responsables de la masacre del 2 de octubre del 68. Son responsables de baños de sangre sinfín en este país”.

Y agregó:

“Ahora vienen a decir que son mártires, que son perseguidos políticos, que están jugándose la vida. No se juegan ni su reloj ninguno de ustedes, pandilla de farsantes. No representan nada. Son una caricatura de oposición”.

Después de más de cuatro horas de discusión y acusaciones, al término del debate, Adán Augusto, entre saludos y con la confianza que le dio el cobijo de su bancada, salió del Pleno con una sonrisa.