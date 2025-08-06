Bajo estricta vigilancia, velan a delegado de la FGR en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps. (apro). - Bajo estricta vigilancia se llevó a cabo el servicio fúnebre de quien fuera delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Vázquez Reyna, quien fue asesinado en un ataque armado, el pasado lunes.

Desde alrededor de las seis de la mañana, la agencia funeraria Gayosso, ubicada sobre el bulevard Hidalgo, fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El cuerpo de la víctima arribo a las 10 de la mañana y está siendo velado en la Sala Magna, en medio de decenas de personas que han acudido a acompañar a sus familiares.

La vigilancia permaneció durante todo el día y será este jueves 7, a las 10 de la mañana, cuando sea sepultado.

Hasta el momento no hay informes oficiales por parte de ninguna autoridad de seguridad en Tamaulipas sobre los avances de la investigación que se está realizando sobre el atentado.

¿Quién era Ernesto Vázquez Reyna?

Con más de tres décadas de servicio dentro del sistema de procuración de justicia en México, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna se consolidó como una de las figuras más experimentadas dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó como delegado en Tamaulipas desde 2019 hasta su asesinato ocurrido el 4 de agosto en Reynosa.

Licenciado en Derecho por la Universidad Valle del Bravo y con posgrados en Derecho Procesal Penal y Criminología y Ciencias Forenses, Vázquez Reyna inició su carrera en 1993 como secretario de acuerdos en el Poder Judicial del Estado. Ese mismo año ingresó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde se desempeñó como secretario particular en la delegación de Coahuila.

Su trayectoria lo llevó a ocupar cargos como agente del Ministerio Público Federal en diversas entidades del país, incluyendo Coahuila, Guerrero, Chiapas y Morelos. Durante más de una década trabajó también en Tamaulipas, donde fortaleció su experiencia en el combate a delitos federales.

A lo largo de su carrera se mantuvo en primera línea frente a temas de alto impacto como delincuencia organizada, tráfico de armas, narcotráfico y, en los últimos años, el combate al robo de combustible. Bajo su mando, la FGR en Tamaulipas reportó decomisos históricos: tan solo en 2025 se aseguraron más de 1.8 millones de litros de combustible, junto a armamento y vehículos, en coordinación con fuerzas federales y estatales.

Vázquez Reyna fue nombrado delegado estatal de la FGR en diciembre de 2019, primero como encargado de despacho y posteriormente como titular. Desde entonces encabezó miles de carpetas de investigación, con más de 400 sentencias condenatorias en delitos que incluían secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada y delitos fiscales.

Su labor, sin embargo, también lo convirtió en blanco de amenazas. El pasado 4 de agosto fue víctima de un ataque armado mientras circulaba por el Bulevar Hidalgo, en Reynosa. Sujetos desconocidos lanzaron una granada que incendió su vehículo, una camioneta Cadillac Escalade, y posteriormente lo remataron con disparos. Las primeras líneas de investigación apuntan a una represalia por los recientes operativos contra el huachicol.