“Estamos en contra de la pena de muerte”: Sheinbaum luego de que la librara “El Mayo” Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la decisión del gobierno de Estados Unidos de no solicitar la pena de muerte a los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.

“No es algo con lo que coincidimos, entonces en cualquier sentido cuando no hay pena de muerte es parte de la política de México, no es un asunto personal”, aseguró esta mañana.

La jefa del Ejecutivo Federal indicó que esto se establece en “todos los tratados de extradición” en cuanto a la “reciprocidad, es decir que no puede haber pena de muerte”.

Dado que el caso de Zambada, por ejemplo, no fue extradición, también expuso su postura.

“En el caso de otras formas de deportación y demás lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes, no tiene nada que ver con el personaje, sino que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte”.

Aunque aclaró que su gobierno no participó en esta decisión ya que es tomada por el gobierno de Estados Unidos.

En torno a que pudiera haber algún tipo de acuerdo detrás para que se tomara la decisión de no pedir la pena de muerte, la presidenta expuso:

“No tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo, además son decisiones del gobierno de Estados Unidos”.

Se le insistió sobre si su gobierno estaría dispuesto a seguir extraditando a delincuentes pese a posibles acuerdos de estos con el gobierno de Estados Unidos.

“Pero no sabemos qué acuerdo tengan con esta persona porque no es público, no conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo, no lo sabemos”, pero dijo que siempre se tendrá que respetar lo que se establece en un acuerdo de extradición.