Hoy No Circula: El trámite gratuito que te salva de las restricciones vehiculares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Propietarios de vehículos con placas de estados que no pertenecen a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pueden realizar un trámite gratuito para circular diariamente en el Estado de México y la Ciudad de México. Se trata del Pase Turístico, un permiso digital que exenta a los automovilistas de las restricciones del programa Hoy No Circula.

Este documento está dirigido a vehículos de uso particular, modelos 2009 en adelante, que funcionan con gasolina o gas. El trámite se gestiona en línea y no tiene costo, de acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, cuyo pase tiene validez en los municipios conurbados del Estado de México.

¿Cómo funciona el Pase Turístico?

El objetivo del Pase Turístico es facilitar la movilidad de las personas que visitan el Valle de México por periodos cortos. Este permiso permite la circulación sin estar sujeto a las limitaciones de día y holograma que establece el programa Hoy No Circula, el cual se aplica para controlar los niveles de contaminación atmosférica.

Los automovilistas pueden solicitar el pase para una vigencia de 3, 7 o 14 días. Es importante destacar que este permiso no es válido durante la activación de contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las autoridades recomiendan consultar el estado de la calidad del aire antes de circular.

El proceso para obtenerlo es completamente digital. Los interesados deben registrar su vehículo en el portal oficial del Pase Turístico, para lo cual se requiere una dirección de correo electrónico y los datos del vehículo como se encuentran en la tarjeta de circulación. Una vez generado, el pase debe ser impreso y colocado en un lugar visible dentro del automóvil.

¿Quiénes pueden solicitar este permiso?

El Pase Turístico está limitado a vehículos con placas de matrícula de entidades federativas que no forman parte de la CAMe. Los estados que sí integran esta comisión son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Los autos registrados en estas entidades deben cumplir con la verificación vehicular obligatoria para obtener el holograma que define su esquema de circulación.

El permiso también aplica para vehículos de procedencia extranjera. El sistema permite registrar hasta tres vehículos por cuenta de usuario y el pase se puede solicitar una vez por semestre con una vigencia de 14 días, o dos veces por semestre con una vigencia de 7 días cada una.

Existe otro trámite gratuito, pero es para autos "limpios"

De forma paralela, el gobierno del Estado de México ofrece un trámite gratuito diferente, destinado a los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos registrados en la entidad. Se trata de la "Constancia tipo E", un documento que exenta a estos automóviles del proceso y el pago de la verificación vehicular.

Esta medida, vigente desde el 1 de julio, busca incentivar el uso de tecnologías que no generan emisiones contaminantes o que las producen en niveles muy bajos. Los dueños de estos autos pueden realizar el trámite para obtener dicha constancia y quedar exentos de la verificación periódica obligatoria.

Ambos trámites son gratuitos pero atienden a universos de automovilistas distintos. Mientras el Pase Turístico es para visitantes foráneos con autos de combustión, la Constancia tipo E es un beneficio para residentes del Estado de México que poseen un vehículo eléctrico o híbrido.