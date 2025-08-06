Se forma tormenta tropical Ivo en el Pacífico; se ubica a 310 kilómetros de Acapulco

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Ivo se formó el miércoles en el océano Pacífico oriental, y se prevé que genere lluvias y fuerte oleaje en partes de la costa suroeste de México, informaron meteorólogos.

Ivo tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se ubicaba a 310 kilómetros (195 millas) al sur-sureste de Acapulco, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Los meteorólogos dijeron que se prevé que Ivo esté cerca de la fuerza de un huracán para el fin de semana, y que pasará unos días en alta mar moviéndose de manera paralela a la costa para luego virar hacia el oeste, alejándose de tierra.

No había avisos preventivos para las costas hasta el momento mientras Ivo se mueve con dirección oeste-noroeste a 35 km/h (22 mph). Pero la marejada ciclónica provocada por Ivo podrían causar oleaje y corrientes de resaca peligrosos, dijo el centro de huracanes.

La tormenta también amenaza con generar inundaciones y se prevé que arroje de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia, con totales aislados de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) en algunas áreas de los estados mexicanos de Guerrero, Michoacán y partes suroccidentales de Oaxaca hasta el sábado.

Por su parte, la tormenta tropical Henriette, también en el Pacífico, tenía el miércoles vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) y se encontraba a 2.505 kilómetros (1.555 millas) al este de Hilo, Hawai. Avanza con dirección oeste.

En el Atlántico, Dexter seguía siendo una tormenta tropical, pero se pronostica que se convertirá en un ciclón extratropical.