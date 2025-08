Señalamientos de que entregué Quintana Roo al crimen son “falacias”: Carlos Joaquín González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de una disputa de poder que tilda como “venganza política”, el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, asegura que los dichos sobre una supuesta entrega de Quinta Roo al crimen organizado durante su gestión como gobernador son “falacias”.

La semana pasada Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno durante la administración de Roberto Borge, acusó a Joaquín González de haber “entregado” Quintana Roo al crimen organizado durante su mandato. Mendicuti afirmó que uno de los hijos del exgobernador cobraba el “derecho de piso” y actuaba como intermediario con cárteles.

Al ser cuestionado sobre el trabajo que hacían sus hijos, refirió que ninguno tuvo algún nombramiento político durante su gestión.

Las declaraciones de su rival pólítico se realizaron en un programa de radio en Playa del Carmen y han generado reacciones en el contexto de la transición política en Quintana Roo, a dos años de las elecciones para la gubernatura.

Al ser cuestionado sobre si los dichos de Mendicuti responden a una guerra sucia rumbo a la elección, el embajador dijo desconocer la razón, pero adelantó que ya analiza una demanda con su equipo legal y que estudiará en los próximos días.

“Se trata de una venganza de tipo político. Les gané la elección. Recibí esta misma clase de ataques, que están haciendo otra vez. No sólo eso, involucrado a miembros de mi familia. Hay un deseo de venganza y de tintes políticos”, indicó el político.

Joaquín González negó estas acusaciones, calificándolas de “falsas y malintencionadas” y atribuyéndolas a una venganza política de Mendicuti, quien fue operador del PRI durante la campaña de 2016, cuando Joaquín ganó la gubernatura con la coalición PAN-PRD.

Al ser increpado por relación con Mendicuti, dijo que no puede calificar tener una relación de “amistad”, pero que en efecto se conocen y aseguró que desde que concluyó su administración, no tiene “operación política en Quintana Roo. Yo estoy haciendo mi trabajo en Canadá”.

“Hubo relación profesional, institucional. No entiendo cuáles es la razón. Sólo veo imágenes de tintes políticos”, expresó.

Al embajador se le preguntó si tras la denuncia pública, había ocurrido algún contacto con Mendicuti: “No he tenido ninguna comunicación con él, he sido testigo de la campaña que se ha hecho contra mí. Daña a mi familia y a mi trabajo. No me parece justo es una declaración, una bajeza”.

Durante el periodo de Borge, cuando Mendicuti formó parte del gabinete, se cometió uno de los mayores saqueos al patrimonio estatal, con la venta de terrenos en zonas de alto valor por debajo de su precio real, causando un presunto daño al erario superior a 900 millones de pesos. Muchas de las denuncias por estos hechos fueron procesadas durante el gobierno de Carlos Joaquín, lo que resultó en la detención de Borge y otros exfuncionarios.

En el periodo en que Carlos Joaquín gobernó Quintana Roo, se reportó un aumento significativo en la violencia, con un incremento del 180% en homicidios dolosos (de 165 en 2016 a 522 en 2022) y un crecimiento en feminicidios. También se señaló un aumento del 5.8% en la pobreza y una deuda pública de aproximadamente 970.67 millones de pesos en seguridad.

Cuando se le cuestionó sobre el aumento de la criminalidad, Carlos Joaquín aseguró que “siempre se combatió a los grupos criminales, de tipo local, drogas, principalmente en el sector turístico”.

Y dijo que esto se puede demostrar si se revisan las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues durante los informes de seguridad, siempre aparecían reportes de las labores en la entidad qué gobernó.

Hace unos días, la gobernadora actual de Quintana Roo, Mara Lezama, al ser cuestionada sobre las acusaciones de Mendicuti, evitó pronunciarse directamente y señaló que la Mesa de Seguridad respondería al respecto. También reconoció que la administración de Joaquín dejó una deuda pública elevada, aunque afirmó que su gestión ha reducido esta deuda en aproximadamente 5 mil millones de pesos.

Rupturas políticas

Tras no lograr la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI en 2010 y 2016, Carlos Joaquín renunció al partido el 8 de febrero de 2016, denunciando prácticas corruptas y exclusión en el proceso interno liderado por el entonces gobernador Roberto Borge. Se unió a la coalición Quintana Roo UNE (PAN-PRD) y fue postulado como candidato a gobernador. El 5 de junio de 2016, ganó la elección con el 45.6% de los votos, logrando una histórica alternancia al desplazar al PRI, que había gobernado el estado desde su creación en 1974.

Carlos Joaquín asumió como gobernador constitucional el 25 de septiembre de 2016, siendo el primero no priista en el cargo. Durante su gestión impulsó reformas en seguridad, aunque enfrentó críticas por el aumento de la violencia en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Apoyó proyectos como el Tren Maya, lo que facilitó su acercamiento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hecho que le fue cuestionado por parte de la oposición y más tarde, al ser designado como representante de México en Canadá, se le criticó. El nombramiento generó controversia, con críticas de la oposición que lo acusaron de “entregar” Quintana Roo a Morena a cambio del puesto diplomático.

Carlos Joaquín González ha tenido una trayectoria política de más de dos décadas, marcada por su paso por el PRI, su ruptura con este partido, y su ascenso como figura clave de la alternancia en Quintana Roo.