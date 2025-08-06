Tormenta Ivo absorbe a la onda tropical 20 e intensificará las lluvias el jueves en estas entidades

Probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México este jueves. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves la mayoría del país tendrá desde intervalos de chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas tras la formación de la tormenta tropical Ivo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan para este 7 de agosto precipitaciones acompañadas con descargas eléctricas y posible granizo, con riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones, detalló el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, la tormenta tropical Ivo ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero, así como viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de dichos estados.

Asimismo, la onda tropical número 20 ha sido absorbida por la circulación de Ivo.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias intensas en Veracruz; muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Puebla; además de chubascos en la península de Yucatán.

Una circulación ciclónica en altura y la entrada de humedad del golfo de México y pacífico mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias muy fuertes en el Estado de México; lluvias fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México; además de lluvias y chubascos en entidades de la Mesa Central, Mesa del Norte y noreste del país, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa.

Monzón y humedad reforzarán las lluvias el jueves

Para el jueves, la tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del occidente mexicano; sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa); así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste del país, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, el ingreso de humedad del golfo de México ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del centro, oriente y sureste del país, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Simultáneamente, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica sobre la Península de Yucatán, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la región.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa; manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Valle de México

Al amanecer, cielo medio nublado, ambiente fresco, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 07 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Colima (costa), Michoacán (costa), Guerrero (oeste), Guanajuato, y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 07 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste y suroeste), Sonora y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Nayarit (norte), Colima, Michoacán (suroeste) y Oaxaca,

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 07 de agosto: