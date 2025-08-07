“A Cristian no lo encontró la Fiscalía, lo encontró la sociedad”: familias buscadoras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con familias buscadoras de la capital mexicana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se “colgó una medalla que no le corresponde”, al presumir la localización con vida del menor de 12 años, Cristian Israel Cortés Angulo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El pasado 3 de julio, los familiares del niño reportaron su desaparición luego de que salió de casa de su madre en la colonia San Juan Xalapa, de la alcaldía Iztapalapa.

Estuvo desaparecido más de un mes hasta que el 6 de agosto el colectivo de familias buscadoras, “Una Luz en el Camino”, compartió que ya había sido localizado con vida.

Pocos minutos después, la SSC emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que Israel Cortés fue resguardado por sus uniformados en la avenida José Loreto Favela, en la Segunda Sección de San Juan de Aragón.

Según la dependencia, un hombre de 32 años alertó a las autoridades sobre la presencia del menor, ya que este se le acercó y le dijo que hace un mes abandonó su casa por problemas familiares. Entonces, el sujeto encontró en redes sociales la ficha de desaparición correspondiente a Cristian.

La versión ofrecida por la dependencia encabezada por Pablo Vázquez fue rechazada por las familias buscadoras del colectivo. En un comunicado informaron: “Colectivos de familiares de personas desaparecidas, sociedad en general y medios de comunicación se movilizaron para difundir la ficha emitida por la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE)”.

La madre buscadora, Jaqueline Palmeros, precisó que Cristian Cortés estuvo resguardado con una familia que lo encontró en la calle, la cual identificó que el menor contaba con una ficha de búsqueda gracias a la difusión en medios: “Al verlo en notas periodísticas es que deciden entregarlo a las autoridades, él no se encontraba deambulando en ningún lugar”.

Además, cuando el colectivo difundió la localización del menor, Palmeros sentenció: “A Cristian no lo encontró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a Cristian no lo encontró la Comisión de Búsqueda, a Cristian lo encontró la sociedad”.