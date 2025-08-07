Arrestan a exjefe de policía de Hermosillo por caso de ciudadanos “levantados”

HERMOSILLO, Son. (apro).- Este jueves fue arrestado Manuel Emilio Hoyos Díaz, exdirector de Policía Municipal de Hermosillo, debido a su responsabilidad en “presuntos delitos vinculados a violaciones de Derechos Humanos” suscitados durante el primer trimestre de este año, cuando elementos “levantaron” a ciudadanos que se encontraban en plazas públicas y los trasladaron, sin su consentimiento, al sur de Sonora.

“Se confirma detención de ex director de Policía Municipal de Hermosillo y elementos de dicha corporación por presuntos delitos vinculados a violaciones de Derechos Humanos”, publicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora cerca de las 14:30 horas.

Además del caso del exdirector, quien acompañó al alcalde priista Antonio Astiazarán desde su primer periodo al frente del Ayuntamiento de Hermosillo, comenzado en 2021, hasta el lunes 9 de junio de 2025, cuando presentó su renuncia, se giraron otras cinco órdenes de aprehensión. Al día de hoy, incluyendo a Hoyos Díaz, son ocho los elementos judicializados.

La situación que llevó a la justicia a los policías en cuestión es una que fue denunciada por la ciudadanía ante la CEDH a finales de mayo de este año: afirmaron que policías municipales los removieron de plazas públicas y los trasladaron en autobuses al sur de Sonora, particularmente a la zona de Navojoa, donde fueron dejados a su suerte.

En este contexto se reportó la desaparición de Teresa Ramírez Enríquez, mujer de 60 años quien, según averiguaciones de sus familiares, habría sido una de las víctimas del operativo desplegado por la policía de Hermosillo como una especie de “limpia” previa a la celebración de un festival cultural público y gratuito. Al día de hoy se desconoce su paradero.

El Ayuntamiento de Hermosillo giró un comunicado oficial en el que se limitan a decir que respetaran “las indagatorias que realiza la Fiscalía de Justicia del Estado (…) con el fin de permitir que el desahogo del caso se realice de forma objetiva, con apego estricto a la ley”.

Como precedente se tiene que el propio Hoyos Díaz dijo, días después de su renuncia, que la corporación se encuentra en medio de una “embestida” desde “alrededor de año y medio”. Fuentes informaron a Proceso que fue en ese lapso cuando la fiscalía de Sonora comenzó a indagar en la corporación municipal a raíz de un tiroteo suscitado en un club nocturno de la ciudad.

La violencia armada culminó esa noche con la ejecución de dos integrantes del crimen organizado, según informes oficiales de la fiscalía, mientras que a la par se establecieron sospechas de que la policía municipal de Hermosillo participó en labores de encubrimiento de los agresores y más tarde se habrían reforzado luego de que el ahora detenido fue visto en una fiesta con integrantes de la criminalidad.