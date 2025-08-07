Convocan a marchas por desabasto de medicamentos contra el cáncer: ¿Cuándo y dónde se realizarán?

Una marcha en CDMX por desabasto de medicamentos en Reforma. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante el incumplimiento del gobierno federal de que en julio pasado ya no habría desabasto de medicamentos, en particular, contra el cáncer, la organización civil Nariz Roja convocó a la marcha nacional “¡Queremos medicina!”, el domingo 10 de julio a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

El sábado 9 se harán marchas previas en distintas ciudades. Hasta ahora están confirmadas Guadalajara, Oaxaca, Salamanca, Villahermosa, Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco, Uruapan y Cancún.

La organización pidió a los participantes acudir vestidos con playeras blancas y un muñeco de peluche para regalarlo al final de la manifestación a los pacientes que acudan como señal de que “no están solos”. También llamó a que la manifestación sea “¡pacíficamente y con amor!”.

En la convocatoria de la marcha se difunde un video en que niños con cáncer abrazan un peluche y repiten “¡Yo marcho por ti!”

Marcha nacional por el desabasto de medicamentos. Facebook: Nariz Roja AC.

La realización de la marcha nacional tuvo un primer intento de hacerse en junio pasado, convocada por la Asociación Campeones de la Vida Nariz Roja AC, encabezada por el psicólogo Alejandro Barbosa Padilla desde su creación en Guadalajara, Jalisco, en 2009.

Sin embargo, en sus redes sociales, Barbosa informó que el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, le pidieron reunirse con él, le explicaron el proceso de compra y distribución de medicamentos y le prometieron que en julio ya estaría resuelto el desabasto.

Tras ello, y pese a las críticas en redes sociales, se decidió esperar ese lapso. Sin embargo, ante la persistencia en el desabasto de medicamentos contra el cáncer en el país, esta semana la organización lanzó una nueva convocatoria para realizar la marcha nacional.

En días pasados, las autoridades de salud aseguraron que ya se adquirió el 96% de las medicinas necesarias para 2025 y 2026; no obstante, médicos, pacientes y colectivos continúan con la denuncia de falta de medicamentos para enfermedades como el cáncer y el VIH, entre otros.