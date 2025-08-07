Despiden con estricta seguridad a delegado de la FGR asesinado en Reynosa

REYNOSA, Tams. (apro).– Entre un fuerte despliegue de corporaciones federales y estatales, este jueves se llevó a cabo el funeral de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, asesinado el pasado lunes en un atentado.

El sepelio tuvo lugar en el Panteón Español, ubicado sobre el Bulevar Hidalgo, donde desde temprano se desplegaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Federal y la Policía Estatal, quienes mantuvieron un cerco de seguridad durante todo el acto.

Más de 250 asistentes, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, se reunieron para darle el último adiós. El féretro, cargado por sus seres queridos, fue llevado hasta la carroza fúnebre y acompañado por un cortejo a pie.

Por solicitud de la familia, la ceremonia se desarrolló de manera privada. El acceso al camposanto fue bloqueado con patrullas de la Sedena y la Guardia Nacional para impedir el registro fotográfico o de video. Personal de la funeraria Gayosso también reforzó la vigilancia en los accesos.

La despedida incluyó una misa bajo un toldo que protegió a los presentes del sol abrasador y la temperatura que superó los 36 grados. Sin discursos públicos ni presencia de medios, el funcionario fue sepultado en un ambiente de recogimiento, marcado por el dolor de quienes lo conocieron y trabajaron con él.

Las investigaciones sobre el asesinato del Fiscal Federal se mantienen bajo un estricto hermetismo y se centran, según información de la Fiscalía General, en el decomiso de 1.8 millones de litros de huachicol en una bodega de la colonia La Escondida de esta ciudad fronteriza.