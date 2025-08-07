El caso de Fernando: lo que se sabe del niño asesinado por una deuda de mil pesos

Las autoridades de la Fiscalía del Estado de México continúan las investigaciones para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del menor de cinco años.. Foto: Fiscalía General de Justicia de Morelos (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un menor de cinco años, identificado como Fernando, fue localizado sin vida el 4 de agosto en un domicilio del municipio de La Paz, Estado de México. Su muerte está presuntamente relacionada con una deuda de mil pesos que su madre mantenía con los ahora detenidos.

Tres personas, identificadas como Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N', fueron detenidas por su probable participación en la desaparición y posterior homicidio del niño. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga su intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona.

La sustracción del menor y el hallazgo del cuerpo

De acuerdo con las primeras indagatorias de la FGJEM, el pasado 28 de julio, Ana Lilia “N” y Lilia “N” se presentaron en el domicilio de la madre de Fernando, en la colonia Ejidal El Pino, para exigir el pago de una deuda económica. Al manifestar la mujer que no contaba con el dinero, las ahora detenidas habrían sustraído al menor, advirtiendo que no lo devolverían hasta que se saldara el monto.

La madre del niño declaró que acudió en varias ocasiones al domicilio donde se encontraban los presuntos responsables para ver a su hijo, pero le negaron el acceso. Ante esta situación, el 4 de agosto presentó una denuncia formal por privación ilegal de la libertad ante la fiscalía estatal.

Ese mismo día, agentes de la Policía de Investigación y policías municipales se trasladaron al inmueble señalado, ubicado en la misma colonia. En el lugar, encontraron el cuerpo sin vida del niño dentro de bolsas de plástico y en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue hallado en un costal en una de las habitaciones de la vivienda.

Detención e investigación en curso

Tras el hallazgo, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos en el mismo domicilio. Los tres fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se inició la investigación por su probable participación en delitos vinculados a la desaparición de persona.

Posteriormente, fueron ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, donde un juez determinará su situación jurídica. La fiscalía mexiquense continúa con las indagatorias para esclarecer si los detenidos fueron quienes privaron de la vida al menor y determinar su responsabilidad penal.

Versiones de vecinos, recabadas por medios locales, señalan que el niño presuntamente sufría maltratos en el lugar donde lo mantenían retenido.

Reacciones institucionales

El gobierno municipal de Los Reyes La Paz lamentó el homicidio del menor y manifestó su solidaridad con la familia. La alcaldesa, Martha Guerrero Sánchez, expresó su indignación y rechazo ante los hechos.

El ayuntamiento informó que, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se brindará atención y seguimiento jurídico y social a la familia de la víctima.

La familia del menor deberá acudir a Toluca para realizar la identificación genética del cuerpo. El inmueble donde fue encontrado el cuerpo permanece asegurado por la fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes.