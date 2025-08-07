“El poder se ejerce con humildad”, dice la diputada Diana Karina Barreras ante escándalo por lujos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, conocida en redes soles como “Dato protegido”, acusó que hay una campaña negra en su contra, la cual busca desacreditar al “movimiento”, y dijo estar convencida de que el “poder se ejerce con humildad”.

En un video, la diputada petista pidió no caer en engaños y ofreció disculpas a las personas del “movimiento” y a los “ciudadanos de buena fe”, si es que la campaña de desinformación les ha causado molestia.

Barreras y su esposo Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido expuestos por el periodista Jorge García Orozco por vestir artículos de lujo de cientos de miles de pesos, además de asistir a eventos exclusivos.

“En fechas recientes he sido blanco de mentiras y acusaciones que tienen como objetivo desacreditar al movimiento al que pertenezco. Desde las redes sociales se me ha señalado con falsedad e información fuera de contexto.

“Le pido a la ciudadanía que no caigan en engaños. Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar. A las personas del movimiento, a los ciudadanos de buena fe, les ofrezco una disculpa si esta campaña de desinformación les causó molestia, desconcierto o decepción”, detalló.

En el video, la diputada mostró algunos artículos que han sido señalados en notas periodísticas con supuesto sobrecosto, además afirmó que han señalado cosas que ha adquirido hace años, cuando ella no era diputada federal.

La legisladora añadió que es mentira que sea parte de un caso de nepotismo por el hecho de que su hermana trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que ella lleva trabajando en ese lugar 21 años.

“Por ejemplo, se dice que usé un sombrero de 33 mil pesos cuando en verdad este sombrero costó mil 200 pesos. También se asegura que usé lentes de lujo de 11 mil pesos cuando no pasan de mil pesos. Que vestía una blusa de 47 mil pesos, cuesta menos de mil pesos. Respecto a este anillo que me han querido señalar, aclaro que no se trata de una compra reciente con precio exageradísimo. Eso es falso. Es de hace 13 años cuando me casé, ni siquiera era diputada en esa época…

“Y en el absurdo de las mentiras dice la publicación que tengo una hermana de nombre María de los Milagros, lo cual es completamente falso. Hablan del caso de nepotismo de una hermana que trabaja hace más de 21 años en la CFE. Y cuando ella ingresó a ese trabajo, yo estaba en la universidad ¿Cuál nepotismo? También se refieren a cosas y hechos de hace 7, 12, 15 o más años, cuando ni siquiera era diputada, haciéndolas pasar como si ocurrieran en esta época”, explicó.

Para finalizar, la diputada afirmó que su compromiso está intacto y que seguirá trabajando con honestidad por las mujeres, por los niños, por las niñas, por quienes más lo necesitan, “siempre daré la cara y siempre hablaré con la verdad”.