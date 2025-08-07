Exhiben a Gutiérrez Luna y a su esposa en fiesta VIP de Fórmula 1; cada boleto costó 170 mil pesos

Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora del PT, Diana Karina Barreras, en fiesta VIP. Foto: @jorgegogdl

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora del PT, Diana Karina Barreras, fueron exhibidos en una fiesta VIP de Fórmula 1, cuya entrada tenía un costo de 8,500 dólares (unos 170 mil pesos mexicanos).

El periodista Jorge García Orozco, quien ha documentado los lujos de esta pareja de legisladores, reveló imágenes y un video donde aparecen ambos diputados en el evento ambientado por el DJ Alan Walker.

El evento fue celebrado entre el 25 al 27 de octubre del 2024, incluía un palco VIP para ver el Gran Premio de México, y el acceso a una fiesta donde iban a tocar los DJ, DJ Platanito, Dj Sebat, Dj Esther Anaya y e DJ internacional, Alan Walker.

La nota publicada en Emeequis detalla que han documentado que los legisladores han sido omisos en su declaración patrimonial y el listado de joyería, ropa de diseñador, obras de arte y otros lujos que suman más de 4 millones de pesos.

La diputada del PT, Diana Karina Barredas, ha sido centro de atención de usuarios en redes sociales por una sentencia que emitió el Tribunal Electoral a favor de la legisladora petista contra la ciudadana Karla Estrella por violencia política de género y que obliga a la ciudadana sonorense a disculparse públicamente en su cuenta de X con ella, sin publicar el nombre de la diputada y nombrarla como Dato Protegido, durante 30 días.

Proceso busco a las áreas de comunicación social de ambos legisladores para que dieran su postura al respecto y hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.