Secuestran y asesinan a niño porque su mamá debía mil pesos en Los Reyes, La Paz (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un niño de cinco años de edad fue encontrado muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio Los Reyes La Paz, luego de que prestamistas se lo habían llevado como garantía del pago de mil pesos que su mamá debía.

Los hechos sucedieron el pasado 28 de julio en el Estado de México, cuando los acreedores, quienes eran conocidos de la mamá, fueron a cobrar mil pesos que le habían prestado días antes, al no obtener el pago se llevaron al niño.

La madre, quien presenta una discapacidad, acudió con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para interponer una denuncia y que le regresaran a su hijo; se inició una carpeta de investigación y también denunció los hechos ante la policía municipal, según las autoridades de fiscalía mexiquense.

El pasado 4 de agosto, la policía acudió a la vecindad, ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal del Pino, donde tenían secuestrado al menor y lo hallaron dentro de un costal en estado de descomposición.

La FGJEM aseguró la propiedad y detuvieron a tres personas, Ana Lilia N., su esposo Carlos N. y su hija Lilia N, quienes fueron señalados como los presuntos prestamistas.

Los investigados fueron puestos a disposición de la gente del ministerio público, y ya las próximas horas serán ingresados al reclusorio de Neza-Bordo.

Protestas por el caso de Fernando

Según versiones extraoficiales, vecinos denunciaron que Fernandito era tratado “como un perro” por la familia de prestamistas, que lo vieron con golpes y lo bañaban en un lavadero, por lo que acudieron a denunciar la situación al DIF.

Los denunciantes también relataron que a la madre no le hicieron caso cuando acudió a poner la denuncia.

Finalmente, ante la presión de vecinos, policías municipales acudieron el 4 de agosto a la casa de los prestamistas, donde hallaron muerto a Fernandito.

La abogada de la madre declaró a Telediario que el niño siempre fue tratado con amor.

?? “SIEMPRE FUE TRATADO CON AMOR”, DICE ABOGADA DE LA MADRE DE FERNANDO ??



“La mamá tiene una discapacidad, pero el niño siempre fue tratado con amor”, declaró la abogada tras el asesinato del pequeño Fernando en Los Reyes La Paz. pic.twitter.com/c8T2zR0edj — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2025

Vecinos se han manifestado frente a la fiscalía para exigir justicia.

?? #JusticiaParaFer ??

?MALDITOS DESALMADOS? LE QUITARON LA VIDA A UN PEQUEÑITO POR UNA DEUDA DE MIL PESOS ????



?? #Fernando, un niño de 5 años de edad, perdió la vida en un acto atroz, presuntamente relacionado con una deuda de mil pesos.

El menor fue arrebatado de su hogar… pic.twitter.com/enjEVVJ6qQ — QUÉ POCA MADRE ???? (@QuePocaMadre_Mx) August 6, 2025

La madre delmenor pide justicia tras el asesino del niño Fernando.