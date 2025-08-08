Corte resolverá 50 impugnaciones contra elección de magistrados del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo al cambio de administración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió más de 50 impugnaciones contra la elección de los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con los estrados judiciales la presidencia de la Corte, encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ordenó turnar los expedientes a las diferentes ponencias del Pleno que debe resolverlos en la última sesión del próximo 12 de agosto.

El pasado 5 de agosto el Pleno de la Corte desechó una impugnación tramitada contra la elección de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en la que resultaron ganadores Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.

El criterio avalado por unanimidad es que la Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral es clara en el sentido de que únicamente pueden tramitar estas inconformidades contra la elección de los integrantes de la Sala Superior, aquellas personas que hayan sido candidatas a dichos cargos.

Aunque de los cerca de 59 juicios de inconformidad recibidos por la Corte dos fueron tramitados por candidatos, es posible que todos sean desechados con base en el criterio del 5 de agosto.

Ello, debido a que esos candidatos son Luis Eduardo Jiménez Martínez, aspirante a Magistrado de Circuito y Saúl Manuel Mercado Ramos, quien buscó ser juez de Distrito en Oaxaca, es decir, ninguno de los dos fue candidato a la Sala Superior del TEPJF.

Además de estos asuntos, la Corte tiene pendiente la resolución del recurso promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y otro de la organización Poder Ciudadano, que también impugnó el triunfo de Valle Aguilasocho y de Guzmán Bátiz García.