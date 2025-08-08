migrantes

En Nogales, Arizona, un muro reconstruido para disuadir migrantes (Video)

En Nogales, Arizona, el periodista J. Jesús Esquivel muestra cómo Estados Unidos ha reconstruido el muro fronterizo para disuadir los intentos de cruce migrante.
viernes, 8 de agosto de 2025 · 11:16

NOGALES, Arz. (apro).- Los intentos de migrantes por cruzar de México hacia Estados Unidos han disminuido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Agentes de la Patrulla Fronteriza dicen estar contentos con las medidas implementadas por Trump para frenar la migración.

