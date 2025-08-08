EU no invadirá México: Sheinbaum ante orden secreta de Trump contra cárteles

Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el salón Tesorería del Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estados Unidos no va a venir a México con los militares”, atajó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la publicación del diario The New York Times que afirma que Donald Trump firmó en secreto una orden para que el Pentágono pueda usar militares contra cárteles de Latinoamérica, incluidos los de México.

“Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, aseguró Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, dijo.

Por lo tanto, dijo, las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas, “yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos de otro país”.

De cualquier forma, la administración del gobierno mexicano revisará esta orden ejecutiva, “pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”.

Agregó que esta postura la han manifestado en todas las llamadas que ha sostenido con su homólogo estadunidense.

“Además de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos no han planteado, cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera pero que de eso no; entonces no”, destacó.

El diario New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó "en secreto" una orden para que el Pentágono pueda usar la fuerza militar contra cárteles de la droga que han sido declarados organizaciones terroristas.

La orden, según el periódico, proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.

En febrero pasado, Estados Unidos difundió la lista de cárteles de la droga que designa como organizaciones terroristas globales, donde incluye a seis cárteles mexicanos.

En la lista destacan el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste (Los Zetas), Cártel del Golfo (de Osiel Cárdenas-Guillén) y La Nueva Familia Michoacana (también conocida como LNFM), se lee en un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y publicado en el Registro Federal del país norteamericano.