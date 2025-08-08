Gutiérrez Luna dice que boletos para fiesta VIP de la Fórmula 1 fueron cortesía: "su valor es cero"

El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna con su esposa, la legisladora petista Diana Karina Barreras, captados en fiesta VIP de Fórmula 1. Foto: @jorgegogdl

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que no compro los boletos para asistir a la Fórmula 1 sino que fue una cortesía del club de empresarios de nombre “Club 51” y que no tienen valor alguno.

En entrevista con José Cárdenas de grupo Radio Fórmula, el legislador morenista también resaltó que todo lo que han dicho en notas periodísticas es falso y es una campaña de desprestigio por parte de la derecha porque no tienen ruta a seguir.

“Ya lo aclaró el Club 51. Dijo que fue una invitación que da a varias personalidades. Son cortesías y esa fue la calidad en la que fui…Las cortesías no tienen valor porque no se venden, no son comercializables, no son boletos. Los boletos que están a la venta son para el público en general y estos no se comercializan. Entonces no tienen valor, su valor es cero".

“Para mí era importante aclarar estas mentiras. Porque si se dice, Sergio tiene dos inmobiliarias, y es falso, y vengo yo y no lo digo, pues, queda como una verdad que no la es. Venir a decirle a la gente, a ver, esto que están diciendo aquí es falso, me dicen, zapatos de 17 mil pesos, cuestan 3 mil 500 pesos. Y así, todas esas mentiras que se van dando, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en un momento donde la oposición, la derecha, generando estas campañas porque no tiene una ruta, porque no tiene una propuesta, porque no tiene un camino claro a seguir”, explicó.

Incluso el día de ayer, el “Club 51” hizo una publicación en su cuenta de X en la que detalla que ellos ofrecieron dos cortesías al diputado Sergio Gutiérrez Luna, sin embargo, en la noche de ese mismo día borraron la publicación.

"Club 51 ha contado por 3 años una suite en la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos 2 cortesías al Dip. Sergio Gutiérrez Luna entre otros. @Sergeluna_S", decía la publicación.

Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas en su artículo 7, detalla que los servidores públicos no pueden aceptar dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.