Miembro de “Los Metros”, del Cártel del Golfo, es detenido por el homicidio de delegado de la FGR

Atentado contra el delegado de la FGR en Tamaulipas. Foto: Cortesía / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos federales detuvieron al primer investigado supuestamente vinculado con una célula delictiva del Cártel del Golfo, por el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto.

Se trata de Jaret Roberto “H”, quien ya contaba con una orden de aprehensión y fue localizado en un centro de rehabilitación ubicado en Reynosa, lugar en donde la FGR afirmó que se escondía y en el que fueron encontradas dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

De acuerdo con la Fiscalía, con ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas nacionales, logró identificar un vehículo en el que se transportaron algunos de los perpetradores del homicidio del fiscal Vásquez Reyna, entre los que supuestamente estaba Jaret Roberto “H”.

“Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de ‘Los Metros’, facción del denominado ‘Cártel del Golfo’, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”.

La FGR afirmó que hoy mismo pondrá a disposición de un juez de control al detenido para continuar con sus investigaciones y capturar al resto de los responsables del ataque ocurrido contra el delegado de la institución en Tamaulipas.

El pasado 5 de agosto la FGR atribuyó el crimen a un golpe que las autoridades federales dieron recientemente contra el huachicol en Reynosa tras un cateo en el que fueron asegurados un millón 802 mil 650 litros de combustible.

Vásquez Reyna fue asesinado el lunes 4 de agosto durante un ataque armado en el que fueron utilizadas granadas a plena luz del día en Boulevard Hidalgo de Reynosa, una de las principales avenidas de la ciudad, mientras viajaba en un vehículo acompañado por sus escoltas.

La camioneta en la que el delegado se transportaba explotó provocando su muerte y las imágenes del vehículo incendiado y de su cuerpo tirado a un costado, circularon en redes sociales.