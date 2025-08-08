Ricardo Monreal pide a Sergio Gutiérrez Luna dar la cara y aclarar lujos exhibidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se dieran a conocer en redes sociales y notas periodísticas supuestos artículos de lujo que ha adquirido Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, pidió al legislador que aclaré esa situación.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum debe sentirse muy decepcionada, ya que le asiste la autoridad para hacer llamados a todos los que participan en el movimiento.

“Ella (la Presidenta) debe de sentirse decepcionada cuando ve este tipo de expresiones que ocurren y que estoy seguro que las llamadas de atención o los posicionamientos que ella ha tomado tendrán eco en nuestro movimiento. Estamos a tiempo.

“Yo siempre he dicho que hay que dar la cara, siempre hemos dicho que no debemos negar ni ocultar los hechos, hay que darle la cara a la población, aun cuando cometamos errores, pero hay que darle la cara a la población y yo estoy seguro que Sergio, porque lo conozco, es un hombre íntegro, es un político que lo ha perseguido la adversidad, pero que estoy seguro que ha actuado conforme a la ley y conforme al principio de la legalidad”, detalló.

México no aceptará ninguna injerencia extranjera

Luego de que el diario The New York Times diera a conocer una orden “secreta” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde autoriza a sus fuerzas armadas de atacar a los cárteles que considera terroristas, incluso fuera del extranjero, Ricardo Monreal afirmó que México no aceptará ninguna injerencia extranjera.

“La postura del gobierno es firme, por eso ella habla de que no se permitirá ni autorizará que en México actúen agentes extranjeros, militares o civiles. No se autoriza ni se permite, porque la Constitución así lo refiere.

“Recuerden que hace poco se modificó la Constitución y fue el artículo 40. Y ahí, dice con toda claridad: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, de la independencia y de la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o, en general, la violación del territorio mexicano, pueda ser ésta por tierra, por agua, por mar o por espacio aéreo”, detalló.