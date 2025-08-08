Sheinbaum reacciona a seÃ±alamiento de EU sobre vÃ­nculos de Maduro con CÃ¡rtel de Sinaloa. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum escucha que Estados Unidos ofrece y aumenta la recompensa para obtener informaciÃ³n sobre presuntos vÃ­nculos de Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, con el Cartel de Sinaloa.

"Es la primera vez que oÃ­mos ese tema. No hay ninguna, de parte de MÃ©xico, ninguna investigaciÃ³n que tenga que ver con eso, nada", afirmÃ³ la mandataria mexicana.

AgregÃ³ que "Como siempre decimos: si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello".

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunciÃ³ una recompensa rÃ©cord de 50 millones de dÃ³lares por informaciÃ³n que conduzca al arresto del presidente venezolano NicolÃ¡s Maduro, acusado de liderar una red de narcotrÃ¡fico que amenaza la seguridad nacional y lo seÃ±alÃ³ de tener nexos con el CÃ¡rtel de Sinaloa