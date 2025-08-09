El Cártel de Sinaloa sigue produciendo y enviando fentanilo a EU: New York Times

Un hombre se prepara para fumar fentanilo en la banca de un parque el jueves 18 de mayo de 2023, en el centro de Portland, Oregon. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diario estadunidense, "The New York Times", informó hoy que el fentanilo sigue llegando a Estados Unidos.

Con un nivel de descripción que incluye la instalación de laboratorios encubiertos, por ejemplo, en automóviles chatarra, el diario neoyorquino dio a conocer la manera en que, al estilo artesanal de hace décadas, el grupo criminal sinaloense trafica el fentanilo como antes lo hacía con la cocaína y la metanfetamina.

El acceso que tuvo el diario exhibe cómo un hombre que está empacando la droga rocía paquetes con un líquido de aroma similar al cloro, para ocultar el narcótico a los perros que olfatean drogas. Un hombre roció seis paquetes envueltos en aluminio con un líquido que olía a cloro, un compuesto que, según él, ayudaría a ocultar el fentanilo de los perros de búsqueda, en tanto, usa papel carbón y luego aluminio para evitar los procesos de detección por rayos x.

El reportaje da a conocer la fórmula antigua para evitar la detección del trasiego, conocida por los narcocorridos de los años 70, en los que se describe la forma de llevar pequeñas cargas en automóviles procedentes de Culiacán, Sinaloa.

El "NYT" expuso que la reconstrucción del viaje en automóvil, que apúntala su reportaje, se realizó a partir de entrevistas con el conductor, un miembro del cartel y dos traficantes con base en Arizona.

De acuerdo a uno de esos testimonios, el Cártel usa vehículos de gama media-baja tales como Honda, Nissan o Toyota, para pasar desapercibidos por lo común de las marcas. El tráfico implica una mayor lentitud y más riesgos. Sobornos más elevados con militares y agentes fronterizos.

Los hallazgos han sido documentados por la DEA y coinciden con lo dicho por los supuestos miembros del cartel.