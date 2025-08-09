“Estaban por casarse”: fallecen hijo de exgobernador de Aguascalientes y su prometida

Luis Armando Reynoso López, empresario del sector de la construcción, y su prometida, María Paulina Ibarra Ancer, tenían planes de boda para los próximos meses.. Foto: IG @luisarmando.reynoso.lopez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, y su prometida, María Paulina Ibarra Ancer, fallecieron el viernes 8 de agosto de 2025 en un accidente automovilístico. El suceso ocurrió en territorio del estado de Jalisco, mientras la pareja regresaba a Aguascalientes.

El vehículo en el que viajaban, una camioneta Honda de color blanco, se salió de la carretera y volcó. El conductor del vehículo, identificado como Miguel Ángel González Contreras, sobrevivió al impacto pero resultó con lesiones graves.

¿Qué causó que el vehículo saliera de la autopista?

El accidente se registró en el kilómetro 85 de la carretera federal 45, en el tramo que conecta León con Aguascalientes, a la altura del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Los informes iniciales de las autoridades que acudieron al lugar indican que en la zona se registraban lluvias al momento del percance, lo que mantenía el pavimento mojado.

Las primeras investigaciones señalan que una combinación de las condiciones climáticas y la velocidad del vehículo pudo provocar que el conductor perdiera el control de la unidad. El automóvil salió de la cinta asfáltica y recorrió aproximadamente 100 metros sobre el terreno irregular de la mediana hasta impactarse contra una estructura de concreto de un desagüe pluvial. Reynoso López e Ibarra Ancer perdieron la vida en el lugar del impacto.

Luis Armando Reynoso López, de 39 años, era un empresario del sector de la construcción.

Foto: IG @luisarmando.reynoso.lopez

Un futuro truncado: ¿Quiénes eran las víctimas?

Luis Armando Reynoso López, de 39 años, era un empresario del sector de la construcción y arquitecto de profesión. Se desempeñaba como director de la empresa Capital City, una desarrolladora de proyectos inmobiliarios en el estado de Aguascalientes. Su prometida, María Paulina Ibarra Ancer, tenía 33 años.

La pareja se encontraba comprometida y, según personas cercanas y reportes, planeaban contraer matrimonio en los próximos meses. Su fallecimiento ocurrió mientras se dirigían de regreso a Aguascalientes, donde residían.

La respuesta de los cuerpos de emergencia y las autoridades

Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como personal de la Coordinación de Protección Civil y bomberos del municipio de Encarnación de Díaz. Los equipos de rescate realizaron las maniobras para asegurar la zona y recuperar los cuerpos de las víctimas.

El conductor del vehículo, Miguel Ángel González, fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado por vía aérea a la ciudad de Aguascalientes en el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fue ingresado en el Hospital Miguel Hidalgo, donde su estado de salud se reporta como delicado. El exgobernador Luis Armando Reynoso Femat acudió al lugar del accidente tras ser notificado de los hechos.

Figuras políticas reaccionan a la noticia

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales el mismo viernes por la noche. "Me uno a la pena que embarga a la familia del exgobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y su prometida María Paulina Ibarra. Deseo pronta resignación a familiares y amigos", publicó la mandataria.

María Teresa Jiménez, confirmó el fallecimiento.

Foto: FB Tere Jiménez

Otras figuras del ámbito político local, como el exgobernador Martín Orozco Sandoval, también expresaron sus condolencias a la familia Reynoso Femat por el suceso. La familia emitió un comunicado a través de redes sociales en el que expresaron su dolor por la pérdida.[6] Las autoridades de Jalisco continúan con las investigaciones para determinar con exactitud las causas que originaron el accidente.