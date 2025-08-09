Gobierno prepara ley de propiedad intelectual para pueblos indígenas, tras presunto plagio de Adidas

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional con los "Oaxaca Slip on" de Willy Chavarría y Adidas, de fondo, el viernes 9 de agosto de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno mexicano trabaja en una ley para fortalecer la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, para evitar casos como el plagio de Adidas a la creación de una comunidad de Oaxaca, en la que buscan resarcir el daño.

Actualmente, acompañan a los afectados para iniciar pláticas con la empresa y así resarcir el daño; en caso de que no se logre, se buscará otra vía legal, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"En este momento, va a ser la plática para ver si hay un resarcimiento. En realidad, es una propiedad intelectual colectiva. Entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio. Y vamos a ver si en la plática se resuelve; y si no, ya estamos ya estudiando también la vía legal", dijo.

"Muchas veces, grandes empresas toman productos, ideas, diseños, de comunidades indígenas de nuestro país —de hecho, estamos trabajando en una ley para garantizar, además de lo que ya existe— y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario.

Marina Núñez, subsecretaria de Cultura, dijo que la empresa y "un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalálag en Oaxaca".

Adidas se puso en contacto con el gobierno de Oaxaca, "van a iniciar, ya, pláticas. Y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Indautor, porque así lo dicta la Ley de Patrimonio. Comenzarán esas pláticas, sobre todo, para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural", explicó.