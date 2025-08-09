Cárteles del narcotráfico

México aclara que no aceptará a tropas de EU en la lucha contra el narcotráfico

La SRE emitió un comunicado tras la orden ejecutiva firmada por el presidente estadunidense, Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
sábado, 9 de agosto de 2025 · 11:54

MADRID (EUROPA PRESS) - La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aclaró mediante un comunicado publicado este sábado que el país latinoamericano "no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio" tras la orden ejecutiva firmada por el presidente estadunidense, Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los cárteles del narcotráfico.

México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías", señaló en un comunicado en el que agrega que la cooperación bilateral se basa "en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación".

Asimismo, indicó que el país latinoamericano ya tiene una estrategia de seguridad nacional "para construir la paz con justicia a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad". Se puede consultar el comunicado complero en la siguiente página https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-sobre-cooperacion-en-seguridad

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó en una rueda de prensa que Washington tenga intención alguna de perpetrar una "invasión" sobre el país y aclaró que la orden solo se aplica "en el interior de Estados Unidos".

El Gobierno estadunidense ha endurecido desde el retorno de Trump en enero a la Casa Blanca las medidas sobre los cárteles a golpe de sanciones directas y de amenazas sobre países como México a los que ha llegado a acusar de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales como el fentanilo.

 

 

Más de
Cárteles del narcotráfico SRE Trump presidente Soldados tropas

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias