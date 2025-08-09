Promueven la salud de embarazadas con cursos para médicos de primer contacto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza tamizaje por ultrasonido en el primer trimestre de embarazo. Foto: Cuartoscuro / IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para promover la atención integral, desde el embarazo hasta los primeros dos años de los bebés que nacen en México, la Secretaría de Salud del gobierno federal (SSA) realizará seis cursos para médicos de primer contacto, que estarán disponibles en plataformas digitales de las instituciones de salud en comunidades urbanas y rurales.

Los cursos se harán en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y son parte del Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) de los Primeros 1000 Días de Vida (1000D).

De acuerdo con Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General (CSG), los PRONAM buscan “facilitar el trabajo del personal médico mediante herramientas estandarizadas con un enfoque preventivo”.

La funcionaria explicó que los PRONAM son una “herramienta basada en evidencia científica nacional e internacional, diseñada para mejorar la atención en el primer nivel, facilitar el trabajo de médicas y médicos generales, además de estandarizar procedimientos para el abordaje de enfermedades que representan 80% de la carga de morbilidad en el país”.

En el contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, agregó que el Protocolo 1000D comprende el periodo que va desde el inicio del embarazo hasta los dos años del bebé —270 días de gestación y 730 días postnatales—; además, establece lineamientos sobre nutrición, actividad física, salud mental materna, vacunación, tamizajes, y desarrollo neurológico infantil, con el fin de establecer hábitos saludables que impacten el resto de la vida.

El protocolo incluye el impulso a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, lo que es fundamental por los beneficios inmunológicos y nutricionales que ofrece. La funcionaria advirtió que su práctica ha disminuido en las madres mexicanas.

El PRONAM también cuenta con la Escala de Desarrollo Infantil (EDI), validada para la población mexicana por el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. Esa herramienta sirve para evaluar el desarrollo óptimo del niño en múltiples áreas:

La maduración neurológica del bebé

Recomendaciones sobre suplementación materna (ácido fólico, hierro y multivitamínicos)

Esquemas de vacunación tanto para la madre como para el bebé

Clark destacó que uno de los retos principales es la difusión y aplicación generalizada de estos protocolos en todo el país, incluyendo comunidades rurales y urbanas, mediante capacitaciones y alianzas estratégicas.

Por ello, anunció la realización de los seis cursos mencionados, en coordinación con la UNAM.

Detalló que cada PRONAM tendrá “indicadores medibles” mediante el expediente clínico electrónico, permitiendo el seguimiento de su aplicación. Explicó que este trabajo se realiza en coordinación con la Fundación Carlos Slim y sus dos mil 322 centros de atención, muchos de ellos integrados al sistema IMSS-Bienestar.

La secretaria del CSG, Patricia Clark, insistió en que los PRONAM fueron elaborados por especialistas de todas las instituciones del sector salud y constituyen un “esfuerzo interinstitucional que representa un nuevo modelo de atención médica centrado en la prevención y el bienestar integral de la población mexicana”.

El PRONAM Primeros 1000 Días de Vida se puede consultar en la siguiente loga de internet: http://El PRONAM Primeros 1000 Días de Vida se puede consultar en la siguiente loga de internet: https://pronamsalud.csg.gob.mx/pronam-primeros-1000-dias.pdf

El protocolo incluye información sobre el embarazo saludable, el parto y puerperio seguros, la atención a la persona recién nacida y la atención desde los 28 días hasta los 24 meses.