Alfonso Ramírez Cuéllar celebra el informe de Sheinbaum y asegura que México es un país más justo. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, celebró el nuevo modelo económico de la presidenta Claudia Sheinbaum y asegura, ha reducido la desigualdad social y garantizado derechos antes negados.

Tras el informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado morenista también destacó la consolidación del derecho a la vivienda y a la salud mediante reformas constitucionales, apoyos directos y la construcción de hospitales y clínicas en todo el país.

Además, enfatizó que el coeficiente de Gini alcanzó su nivel más bajo en cuatro décadas, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.

Asimismo, Alfonso Ramírez Cuéllar resaltó que México logró un récord histórico de más de 36 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, al tiempo que se modernizaron los servicios de telecomunicaciones con acceso público a internet.

Para finalizar, Ramírez Cuéllar afirmó que con estos resultados se confirma que la Cuarta Transformación avanza con pasos firmes hacia un país más justo y con mayor certeza para la inversión productiva.