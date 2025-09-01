Arranca el ciclo escolar; alumnos de primaria accederán a beca Rita Cetina: SEP

El secretario de Educación en el regreso a clases. Foto: @mario_delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este lunes 1 de septiembre, 23.5 millones de estudiantes de nivel básico -preescolar, primaria y secundaria- iniciaron el ciclo escolar 2025-2026 el todo el país, el primero completo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Escuela Secundaria Diurna número 1 “César A. Ruiz”, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio la bienvenida a los alumnos de las 231 mil 600 escuelas en todo el país, en donde darán clases un millón 241 mil maestros.

Además, dijo que iniciaron clases 5.6 millones de alumnos de educación media superior o preparatoria en 21 mil 100 escuelas con 424 mil docentes, para hacer un total de 29 millones. Y, sumados a los que días atrás iniciaron sus clases en nivel superior, se llega a los 34 millones de estudiantes en el sistema educativo en México.

Acompañado de la jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó las bases de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que se pondrán en práctica en este nuevo ciclo escolar.

“En este nuevo ciclo será un espacio para afianzar la Nueva Escuela Mexicana y consolidar los consejos técnicos como comunidades de aprendizaje y transformación de la enseñanza”, afirmó.

Agregó que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum Pardo, en este inicio de clases se entregará a las y los estudiantes de secundaria la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Delgado leyó los derechos a la educación y los de las adolescentes.

De paso, dijo que ya se entregaron 170 millones de libros de texto.

El expresidente nacional de Morena destacó que este 2025 se cumplen 100 años de la existencia de escuelas secundarias como un ciclo educativo independiente y una pedagogía propia en México, mismo que inició en el plantel donde se hizo el acto público. Para celebrarlo, se impulsará la formación de coros en los planteles.

Beca “Rita Cetina” para primaria

En el acto, el funcionario informó a los alumnos de primer Ingreso de secundaria que ya serán beneficiarios de la beca “Rita Cetina”..

Y adelantó que “no sabemos todavía cuándo y cuántos grados, pero la beca va a seguir creciendo” a nivel primaria.

El titular de la SEP se dirigió a los alumnos: “Aprovechen cada día de este ciclo, cada reto, cada experiencia… un día están abriendo sus libros de texto y cuando menos se lo imaginan ya van a estar frente a una familia… permítanse equivocarse, es la única forma de aprender de verdad”.

A los maestros les pidió construir juntos “una educación incluyente y emancipadora, que cada clase sea una invitación a pensar y a construir saberes”.

Y lo padres de familia les llamó a “mantener vivo el compromiso de caminar al lado de nuestros hijos y de nuestras hijas, su esfuerzo construye el piso sobre el cual las nuevas generaciones han de soñar y caminar más alto”.

Pidió en general a la comunidad escolar que mantengan el programa de que no se coma comida chatarra en lo planteles. Y dijo que estarán pendientes de la salud de los estudiantes con sus vacunas, su talla y peso.

Por último, el funcionario felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer informe de gobierno.