Blindan Senado con Guardia Nacional y Seguridad Pública para toma de protesta de juzgadores del PJ. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y de resguardo blindan el Senado de la República para la toma de protesta de los jueces elegidos en la reforma al Poder Judicial.

Con fuerte operativo de Seguridad, el Senado de la República es resguardado ante protestas por la toma de protesta a jueces que acudirán a la Cámara Alta y ante el fantasma de protestas, como cuando manifestantes tomaron el edifico legislativo durante la discusión de la reforma al Poder Judicial.

Alrededor de las calles Madrid y Paris, así como el frente del Senado por la avenida Reforma, colocaron vallas y personal de seguridad vigila las áreas para no permitir acceso a ninguna persona no identificada.

Incluso, dentro de las instalaciones de recinto parlamentario el personal de resguardo ya se alista para recibir a los 881 juzgadores elegidos en la reforma Judicial.

El Senado implementó en sus espacios las áreas donde los juzgadores esperarán a pasar al Pleno para que en Sesión Solemne la Mesa Directiva del Senado tome protesta.

Las áreas asignadas para los juzgadores son el Patio del Federalismo, el Asta Bandera, el Motor Lobby, la Sala de Comparecencias y el Auditorio Octavio Paz, sitios que están completamente resguardados y se impide el acceso a todas las personas, incluidos los medios de comunicación.

En esos lugares hay letreros en los que especifican el grupo al que pertenecen los juzgadores y los asientos disponibles en cada área. La toma de protesta de los juzgadores iniciará a las 19:30 horas y concluirá a las 02:00 horas, del 2 de septiembre.