Este lunes 1 de septiembre se suspende la mañanera; Sheinbaum rinde su primer informe de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes no habrá conferencia “mañanera del pueblo”, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum desde días pasados, debido a que a las 11:00 horas rendirá su primer informe de gobierno desde Palacio Nacional.

La presidenta detalló que estará acompañada de miembros de su gabinete, empresarios, representantes de medios de comunicación, comunidades indígenas de todo el país, trabajadores y universidades.

Más tarde, Sheinbaum asistirá a la toma de protesta de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumen su cargo tras ser elegidos por voto popular, como resultado de la reforma constitucional de 2024.