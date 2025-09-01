Lluvias intensas en el regreso a clases: este es el pronóstico del lunes 1 al jueves 4 de septiembre

Se prevén lluvias puntuales fuertes e intensas en el arranque del ciclo escolar. Foto: Jose Luis De La Cruz/ Procesofoto / Gro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Septiembre arranca con lluvias fuertes e intensas por los efectos de la onda tropical 29 y el primer frente frío de la temporada, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los primeros días de clases del nuevo ciclo escolar estarán marcados por precipitaciones con descargas eléctricas y granizo, de acuerdo con el pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del lunes 1 al jueves 4.

Para este lunes, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora y Durango; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas.

A su vez, la onda tropical número 29 se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, interaccionará con la circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa Central, originando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional.

Asimismo, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y Mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una masa de aire frío proveniente de Estados Unidos reforzará al sistema frontal (número 1), que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste del país, además de probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Finalmente, la onda tropical número 28 continuará desplazándose al oeste, dejando de afectar al país.

Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo nublado con posibles lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 02 al jueves 04 de septiembre)

El martes, la onda tropical número 29 se desplazará frente a las costas de Jalisco, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, originando probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de México, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante el miércoles y jueves, la baja presión podría evolucionar a un ciclón tropical al suroeste de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, así como fuertes rachas de viento y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en sus costas.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano y divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales intensas en el noroeste del país.

El sistema frontal número 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el norte y noreste de la República Mexicana, manteniendo el refrescamiento de las temperaturas y rachas de viento de hasta 60 km/h en ambas regiones; así como probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante el martes y miércoles; y chubascos el jueves.

Un canal de baja presión sobre la Mesa Central, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro y oriente del territorio nacional.

Una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio mexicano, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 01 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 01 de septiembre:

Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 01 de septiembre:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Martes 02 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Miércoles 03 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco (costa).

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur y Jalisco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Jueves 04 de septiembre: