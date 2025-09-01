Miembros de la asociación Recap se manifiestan en el Senado contra toma de protesta de juzgadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros de la asociación Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) se manifestaron afuera del Senado de la República en contra de los juzgadores a los que se les tomó protesta.

A grito de “¡juez votado, corrupto asegurado!”, un grupo de al menos 50 personas, con pancartas con el nombre de su asociación, acordeones con los nombres de los candidatos, y banderas de México, se colocaron entre la avenida Insurgentes y la calle de Madrid.

El pequeño grupo de manifestantes resaltó que la elección judicial fue un acto ilegitimo, con irregularidades y criticó la tómbola para depurar las candidaturas, así como los acordeones.

Al ser tan reducida la manifestación, el pequeño grupo de asistentes sólo fue vigilado por los elementos de seguridad.