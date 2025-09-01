Miembros de la asociación Recap se manifiestan en el Senado contra toma de protesta de juzgadores

Senado
Miembros de la asociación Recap se manifiestan en el Senado contra toma de protesta de juzgadoresA grito de “¡juez votado, corrupto asegurado!”, un grupo de al menos 50 personas, con pancartas con el nombre de su asociación, acordeones con los nombres de los candidatos, y banderas de México, se colocaron entre la avenida Insurgentes y la calle de Madrid.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros de la asociación Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) se manifestaron afuera del Senado de la República en contra de los juzgadores a los que se les tomó protesta.
El pequeño grupo de manifestantes resaltó que la elección judicial fue un acto ilegitimo, con irregularidades y criticó la tómbola para depurar las candidaturas, así como los acordeones.
Al ser tan reducida la manifestación, el pequeño grupo de asistentes sólo fue vigilado por los elementos de seguridad.