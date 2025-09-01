Ministros de la nueva Corte toman protesta en el Senado

Toma de protesta. Los nuevos ministros de la Corte al recibir su constancia y realizar la toma de protesta en el Senado. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los nuevos nuevos ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron protesta en el Senado y recibieron la constancia que los acredita como nuevos integrantes del máximo tribunal del país.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta de ley a los nuevos ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González.

Asistieron a la sesión como testigos de honor la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy y la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso.

En punto de las 10: 00 de la noche, Laura Itzel Castillo, flanqueada de la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, y la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy tomó protesta a los nuevos ministros de la SCJN.

La sorpresa de la sesión fue la presencia de la asistencia de ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García, quien acudió al pleno en silla de ruedas y oxigeno luego del accidente que tuvo la semana pasada.

El primero en tomar protesta fue el presidente electo de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, quien a gritos de presidente recibió su constancia que lo acredita como el sucesor de Norma Piña.

Posteriormente se le tomó protesta a las y los ministros: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.