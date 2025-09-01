“No los va a guiar el poder ni el dinero”: ministro presidente electo de la SCJN (Video)

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ceremonia. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que a los nuevos integrantes del pleno no los guiará el poder ni el dinero sino el servicio al pueblo.

Durante una ceremonia de “consagración” de los bastones de mando en Cuicuilco, organizada por comunidades indígenas para los ministros electos, Aguilar Ortiz afirmó que la nueva Corte tendrá “otro espíritu”.

“Es una Corte distinta, una corte diferente a las anteriores, aquí el pensamiento y el corazón no los va a guiar el poder ni el dinero sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestras palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, dijo.

“Quiero decirles que estamos haciendo un equipo importante para arrancar la nueva Suprema Corte con otra visión, con otro espíritu, con otro ánimo, muchísimas gracias a todos y a todas”.

Durante el evento estuvieron presentes Lenia Batres y Giovanni Figueroa, ministros electos que junto con Aguilar Ortiz rendirán protesta esta noche ante el Senado de la República para iniciar sus nuevas funciones en la SCJN.

“Muchas gracias por estar acá, gracias por venir desde sus comunidades para acompañarnos en este momento importante para cada uno de nosotros y para el país. Estamos iniciando algo nuevo, yo quiero decirles que no sólo somos materia, somos inteligencia y somos espíritu, y por eso, hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias, nuestros sabios”, agregó Aguilar.

La ceremonia fue realizada en la priámide redonda de la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan.

Ministros electos: Foto especial

A las 16:00 horas en el zócalo los ministros electos participarán en otra ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio.

La toma de protesta oficial en el Senado de la República será a las 19:30 horas y a las 22:30 horas celebrarán su primera sesión en la SCJN con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.