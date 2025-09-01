SCJN publicó la foto oficial de los nuevos ministros... horas antes de que rindan protesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la foto de los próximos integrantes del Pleno, pese a que aún no rinden protesta ni se formalizan sus nombramientos.

En la página web de la Corte la foto oficial de los ministros salientes fue sustituida desde ayer por la de los nueve ministros electos.

En la imagen todos utilizaron las tradicionales togas que simbolizan el desprendimiento de los intereses o prejuicios particulares de los juzgadores para mostrar, tangiblemente, la neutralidad que se espera de todo juzgador.

Como lo acordó previamente con sus compañeros, la toga de Hugo Aguilar Ortiz incluyó bordados artesanales en solapa y mangas.

Ni la toga del futuro ministro presidente de la Corte ni la de sus compañeros llevan las mangas tradicionales que representan la interpretación más estricta de la ley (manga cerrada) y la interpretación más amplia de la misma (manga ancha) y el equilibrio que ellos, como juzgadores, deben mantener entre una y otra.

Los ministros electos rendirán protesta a sus cargos a las 19:30 horas en el Senado de la República, posteriormente acudirán a la SCJN a celebrar la sesión solemne de instalación del nuevo Máximo Tribunal, misma que está prevista para las 22:30 horas.

En dicha sesión solemne estará presente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Ambas son las únicas dos ceremonias que, por ley, son oficiales para el inicio de labores de la nueva SCJN.