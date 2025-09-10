Calendario Ceneval 2025: fechas clave para acreditar tu licenciatura

¿Quieres acreditar tu licenciatura con Ceneval? Aquí los requisitos, etapas y fechas de registro del proceso 2025.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) permite acreditar una licenciatura mediante el Acuerdo Secretarial 286, dirigido a personas con experiencia laboral, formación autodidacta o estudios inconclusos que demuestren competencias equivalentes a las exigidas en programas de nivel superior. Este proceso se valida dentro del Sistema Educativo Nacional y está regulado por la normatividad vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Clase Media en México: en qué gasta y cómo se compara con la Clase Alta

Requisitos y documentación para acreditar una licenciatura

El proceso inicia con la Solicitud de Reporte de Admisión, que no tiene costo. Para esta etapa, los aspirantes deben entregar:

CURP

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)

Certificado parcial o total con al menos 50 % de créditos (para licenciaturas reguladas) o currículum vitae con evidencias documentales (para no reguladas)

Certificado de bachillerato

Acta de nacimiento

Las licenciaturas reguladas incluyen áreas como Derecho, Contaduría e Ingenierías, mientras que las no reguladas abarcan Administración, Pedagogía, Turismo y Ciencias de la Comunicación, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: Concubinato igualitario en México: requisitos para acreditarlo y obtener beneficios legales

Etapas del proceso

El procedimiento consta de varias fases:

Reporte de Admisión: revisión documental.

Examen escrito (EGAL) : cuestionario por computadora en sesiones de hasta 4.5 horas.

: cuestionario por computadora en sesiones de hasta 4.5 horas. Examen oral (EXOAL): defensa de un caso práctico ante sinodales, con entrega de un trabajo escrito y exposición oral.

defensa de un caso práctico ante sinodales, con entrega de un trabajo escrito y exposición oral. Examen práctico (EXPAL) : únicamente en licenciaturas del área agrícola.

: únicamente en licenciaturas del área agrícola. Titulación: trámite ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) una vez concluidas las evaluaciones.

Costos

El Reporte de Admisión no genera costo. Cada etapa del proceso (EGAL, EXOAL o EXPAL) requiere pago, cuyo monto aparece en el pase de ingreso correspondiente.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Para el caso de la Licenciatura en Educación Primaria se manejan montos específicos:

Examen escrito (EGAL-EPRIM): $4,340.00 MXN

Portafolio de evidencias: $10,000.00 MXN

Fechas clave 2025 (al 8 de septiembre)

Licenciatura en Educación Primaria (PAL-EPRIM)

Recepción de documentos: 11 al 22 de agosto

Publicación final de dictámenes: 22 de septiembre

Registro en línea al examen escrito: 22 de septiembre al 13 de octubre

Aplicación del EGAL-EPRIM: 9 de noviembre

Resultados del examen escrito: 5 de diciembre

Registro al portafolio de evidencias: 29 de septiembre al 13 de octubre

Recepción de portafolios: 14 de octubre al 7 de noviembre

Publicación de resultados del portafolio: 15 de diciembre

Licenciatura en Enseñanza del Inglés (EGAL-EIN / EXOAL-EIN)

Publicación final de dictámenes: 8 de septiembre

Registro al examen escrito: 8 de septiembre al 6 de octubre

Aplicación del EGAL-EIN: 9 de noviembre

Resultados del examen escrito: 5 de diciembre

Registro al examen oral: 29 de septiembre al 6 de octubre

Asignación de casos prácticos: 13 de octubre

Entrega del caso práctico: 10 de noviembre

Aplicación del EXOAL-EIN: 1 al 12 de diciembre

Publicación de resultados del oral: 23 de enero de 2026

Procedimientos posteriores

Tras acreditar las etapas correspondientes, el sustentante puede solicitar ante la DGAIR la expedición de su título profesional conforme al Acuerdo 286 y su modificatorio de 2017.