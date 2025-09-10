Ciclón tropical Mario amenaza en el Pacífico; alerta en 11 estados por lluvias intensas este jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una zona de baja presión sobre el Océano Pacífico incrementó a 80 por ciento su probabilidad para formar el ciclón tropical Mario en 48 horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua pronostica para este 11 de septiembre lluvias muy fuertes con puntuales intensas en 11 entidades, en las que se alerta por reducción de visibilidad en tramos carreteros, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico absorberá a la onda tropical número 31 y originará lluvias puntuales intensas en Guerrero (centro, este y oeste), Oaxaca (suroeste, norte y este) y Chiapas, así como vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h, oleaje de 2 a 3 metros de altura y posibles trombas marinas en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Por otra parte, el monzón mexicano, canales de baja presión sobre el noreste, occidente, centro y sureste de México, inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, además del ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Tabasco y Campeche (suroeste); muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Yucatán, así como fuertes en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala y Quintana Roo.

El sistema frontal número 2 se extiende sobre el norte del golfo de México y ha dejado de afectar al país.

A su vez, el frente frío número 3 recorre lentamente el noroeste del país, asociado con la corriente en chorro subtropical, origina vientos con rachas de 40 a 60 km/h y descenso de la temperatura en Baja California y Sonora.

Posible ciclón tropical el jueves

Para el jueves, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán.

Su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste) y Guerrero (centro y costa).

Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de 30 a 60 km/h, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Por otro lado, canales de baja presión al interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, noroeste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Finalmente, el sistema frontal número 3 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con el monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes en la citada región.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para el jueves 11 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 11 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 11 de septiembre: