El hijo de “El Chapo” asesinado en Culiacán y la nueva vida de su viuda con Julio César Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Griselda López Pérez, perdió la vida en un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, el 8 de mayo de 2008. Tenía 22 años de edad y se encontraba en el estacionamiento del centro comercial Tres Ríos cuando un grupo armado abrió fuego con fusiles AK-47 y hasta un disparo de bazuca contra los vehículos del lugar. En el tiroteo también murieron sus primos César Ariel Loera y Arturo Meza Cázares.

El asesinato de Édgar Guzmán en Culiacán

La agresión dejó más de 500 casquillos en la zona y marcó uno de los episodios más violentos en la historia reciente de la ciudad. De acuerdo con reportes de la época y testimonios judiciales posteriores, el ataque ocurrió en el contexto de la ruptura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, luego de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”. Otra versión señala que fue un error interno, en el que Édgar habría sido confundido con un rival, y que la orden de atacar estuvo vinculada a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Tras su muerte, la familia erigió un cenotafio en el lugar del asesinato, el cual con el paso de los años se convirtió en un punto de memoria, decorado con flores y veladoras en fechas como su cumpleaños, el Día de Muertos y la Navidad. En enero de 2025, ese monumento fue dañado en una explosión, en medio de la confrontación entre facciones del propio cártel.

La viuda de Édgar Guzmán y su nueva vida

Édgar Guzmán dejó una hija, Frida Sofía Guzmán Muñoz, nacida en 2006 fruto de su relación con Frida Muñoz Román. Ella fue su pareja sentimental en los últimos años y quedó viuda tras el ataque. Con el tiempo, Muñoz reconstruyó su vida lejos de la familia Guzmán Loera y se casó en 2018 con el exboxeador Julio César Chávez Jr., hijo del campeón mundial Julio César Chávez.

Frida Muñoz es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Tecmilenio y cuenta con una maestría en Administración de Negocios y Finanzas. Durante su matrimonio con Chávez Jr., han tenido dos hijos adicionales y han criado a Frida Sofía, la hija de Édgar, como parte de la familia.

La relación de Frida Muñoz con Julio César Chávez Jr.

La relación de Muñoz con el boxeador la colocó de nuevo en la esfera pública. Entre 2015 y 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera en México congeló sus cuentas bancarias en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque posteriormente fueron liberadas y ella negó cualquier relación con actividades ilícitas.

Julio César Chávez Jr. también ha estado envuelto en señalamientos judiciales en Estados Unidos por temas migratorios y supuestos nexos con actividades criminales. En varias entrevistas ha defendido a la familia de su esposa, refiriéndose a Ovidio Guzmán López, hermano de Édgar y conocido como “El Ratón”, como “una buena persona”.

Hoy, la historia de Édgar Guzmán López se recuerda tanto por la violencia de su muerte como por el vínculo que dejó con el mundo del deporte a través de su viuda, quien contrajo matrimonio con uno de los herederos del apellido más famoso del boxeo en México.