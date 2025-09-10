El Senado eliminará viajes al extranjero y el valet parking, anuncia Adán Augusto López

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, informó que la Cámara alta tendrá medidas de austeridad y eliminará los viajes al extranjero por parte de los senadores.

El senador morenista también afirmó que los senadores oficialistas están conscientes de que la mejor política exterior es la interior, por lo que suspenderán gastos superfluos.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario y que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario.

“Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción, grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes internacionales. Esa es una propuesta de nosotros, del grupo parlamentario de Morena. Pero no hay necesidad de hablar con grupos internacionales. Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos”, detalló.

Adán Augusto López también informó que el presupuesto de la Cámara alta se ajustará al presupuesto asignado para el 2026, ya que no espera que para el siguiente año vaya a aumentar; también informó que ya suspendieron el servicio de valet parking que tenían en el Senado.

“Aquí en el Senado nos vamos a justar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026. Seguramente también en el 2027 no habrá aumento presupuestal.

“Nuestra prioridad desde luego es garantizar el ingreso, las prestaciones de los trabajadores. No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni subvenciones, ni en el grupo. Había un servicio de valet parking, ya se terminó”, detalló.

Proceso publicó el 9 de julio que, en los primeros tres meses del 2025, el Senado de la República gastó 1.3 millones de pesos en viajes al extranjero.

De acuerdo con la nota, en el primer trimestre del 2025, 13 senadores y dos asesoras parlamentarias realizaron 29 viajes por trabajo legislativo destinando un millón 354 mil 775 pesos entre pasajes y viáticos.