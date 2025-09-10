Naasón Joaquín García: Arrestan en California a la madre del líder de la Luz del Mundo por tráfico sexual

Operativo en EE. UU. incluye la detención de la madre de Naasón Joaquín García. La acusación federal señala explotación y crimen organizado.. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El martes 10 de septiembre de 2025, autoridades federales detuvieron en California a Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo. El arresto forma parte de una acusación presentada por un gran jurado en Nueva York que imputa a seis presuntos co-conspiradores en un caso de crimen organizado, explotación sexual y producción de pornografía infantil.

La acusación señala que las conductas criminales se desarrollaron durante varias décadas y habrían afectado a al menos 13 víctimas, entre ellas menores de edad de hasta 13 años.

Operativo federal vincula a madre del líder religioso en acusaciones de crimen organizado

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, García de Joaquín participó activamente en la red denominada por las autoridades como “Joaquín LLDM Enterprise”. Este grupo, según los fiscales, operaba como una organización de crimen organizado que utilizaba la posición religiosa y jerárquica de Naasón Joaquín García para manipular, someter y controlar a las víctimas.

El documento judicial indica que García de Joaquín, en ocasiones, habría sujetado físicamente a víctimas para facilitar los abusos cometidos por su hijo y otros líderes de la organización. Los fiscales sostienen que, además de su madre, otros familiares y colaboradores cercanos habrían desempeñado funciones para mantener el esquema de control y silenciar a las víctimas.

En el mismo operativo fue detenido Joram Núñez Joaquín en Chicago. Otros tres acusados permanecen prófugos y se presume que se encuentran en México, por lo que el Departamento de Justicia anunció que solicitará su extradición.

Fiscalía detalla décadas de presunta explotación de mujeres y menores de edad

La acusación federal sostiene que desde al menos la década de 1980, integrantes de la organización utilizaron su posición religiosa para reclutar, aislar y abusar de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Según el Departamento de Justicia, las víctimas eran persuadidas bajo el argumento de que servir a Naasón Joaquín García era equivalente a servir a Dios, lo que generaba presión psicológica y espiritual.

El caso incluye cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual, producción de pornografía infantil, obstrucción de la justicia y destrucción de evidencia. Entre las pruebas se encuentran registros digitales, testimonios de víctimas y documentos que, según la Fiscalía, demuestran cómo los acusados coordinaban actividades delictivas en distintos países.

Los fiscales indicaron que los abusos ocurrieron no solo en Estados Unidos y México, sino también en países de Europa, África y Asia, lo que refuerza el carácter transnacional de la investigación.

Acusación involucra a miembros clave del liderazgo de La Luz del Mundo

El Departamento de Justicia describió en su comunicado oficial que la organización religiosa se convirtió en el núcleo de las operaciones delictivas, con un esquema en el que líderes y familiares cercanos de Naasón Joaquín García jugaban papeles definidos para proteger la estructura.

De acuerdo con los cargos, los acusados también habrían intimidado a miembros de la congregación que cuestionaban las prácticas, imponiendo amenazas espirituales y represalias sociales para impedir denuncias. La acusación sostiene que, mediante esta dinámica, lograron mantener el silencio de las víctimas y perpetuar los delitos durante décadas.

El comunicado de la Fiscalía enfatizó que la acusación busca responsabilizar no solo a Naasón Joaquín García, sino también a quienes presuntamente contribuyeron a la permanencia del esquema.

Contexto del caso contra Naasón Joaquín García

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, fue detenido en California en 2019 y en 2022 fue sentenciado en ese estado a más de 16 años de prisión por abuso sexual de menores. Actualmente se encuentra cumpliendo condena en una prisión de California.

Con la nueva acusación federal en Nueva York, se amplía el alcance de los cargos en su contra, al incluir delitos relacionados con crimen organizado y explotación a nivel internacional. La Fiscalía aseguró que se buscará la cooperación de otros países en los que presuntamente ocurrieron abusos para avanzar en la investigación.

Eva García de Joaquín deberá comparecer ante una corte federal en California, donde se iniciará el proceso de traslado a Nueva York para enfrentar los cargos. El Departamento de Justicia informó que continuará recabando testimonios y evidencia adicional para sostener el caso contra todos los imputados.

La investigación sigue abierta y las autoridades señalaron que se mantendrá la búsqueda de los tres acusados prófugos. También informaron que las víctimas que deseen colaborar pueden hacerlo bajo programas de protección a testigos y con asistencia especializada.