Naasón Joaquín García

Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, acusado de tráfico sexual de mujeres y niños

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York imputó al pederasta por “cometer delitos financieros” y “obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías”.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 11:18

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente al pederasta Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa Luz del Mundo, y cinco cómplices, de encabezar una red de crimen organizado dedicada al “abuso sexual sistemático de niños y mujeres”, que aprovechaba la fe de sus víctimas para “amenazar, coaccionar y abusar sexualmente” de ellas, pero también para “cometer delitos financieros” y “obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías”. 

De acuerdo con el acta de imputación, emitida por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, la organización delictiva incluía a Naasón Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña, quienes “utilizaron la iglesia Luz del Mundo como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños”, los cuales incluían violaciones y grabaciones de videos, pero también de contrabandear “grandes cantidades de dinero en efectivo” durante viajes a Estados Unidos. 

El documento, basado en los testimonios de víctimas que eran menores de edad cuando fueron abusados por Joaquín y sus cómplices, retrata los mecanismos a través de los cuales el líder utilizó la secta para traer niños a sus residencias en México y Estados Unidos, donde los violaba, los obligaba a tener relaciones sexuales, los forzaba a realizar trabajos no remunerados o los utilizaba como “mulas” para cruzar la frontera con 10 mil dólares en efectivo. 

Naasón heredó la dirección de la Luz del Mundo en 2014, a la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, después de 50 años como “apóstol” de la organización que había sido fundada por su padre, Eusebio Joaquín González, en 1926, y cuyos principios establecen un poder absoluto al líder, quien es presentado como elegido directamente por Dios. 

De acuerdo con la acusación, Eusebio, Samuel y Naasón Joaquín han utilizado su cargo de poder en la secta para abusar sexualmente de miembros de la Iglesia, incluyendo a niños. Bajo el liderazgo de Naasón, pederasta confeso y encarcelado en Estados Unidos desde 2019, la organización expandió su poder e influencia, tanto en Jalisco como en la cúpula política del país. 

Al menos tres miembros de alto rango de Morena –Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco-- son miembros activos de la organización, al igual que al menos cuatro candidatos a jueces y magistrados de las elecciones judiciales del pasado 1º de junio. 

Según el acta de acusación, la Luz del Mundo ha sido utilizada al menos desde 1970 para que los Joaquín y sus secuaces perpetren decenas de delitos, incluyendo algunos que constituyen delincuencia organizada, como tráfico y explotación sexual y explotación infantil. 

Entre las prácticas señaladas en el acta de imputación, destacan las amenazas y el chantaje ejercidos contra las víctimas que se atrevieron a denunciar a Naasón Joaquín y sus cómplices, pero también el robo de los diezmos y otras ofrendas en efectivo realizados por los miembros de la secta. 

????????? 

 

Más de
Naasón Joaquín García La Luz del Mundo abuso sexual tráfico sexual

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias