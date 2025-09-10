Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, acusado de tráfico sexual de mujeres y niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente al pederasta Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa Luz del Mundo, y cinco cómplices, de encabezar una red de crimen organizado dedicada al “abuso sexual sistemático de niños y mujeres”, que aprovechaba la fe de sus víctimas para “amenazar, coaccionar y abusar sexualmente” de ellas, pero también para “cometer delitos financieros” y “obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías”.

De acuerdo con el acta de imputación, emitida por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, la organización delictiva incluía a Naasón Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña, quienes “utilizaron la iglesia Luz del Mundo como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños”, los cuales incluían violaciones y grabaciones de videos, pero también de contrabandear “grandes cantidades de dinero en efectivo” durante viajes a Estados Unidos.

El documento, basado en los testimonios de víctimas que eran menores de edad cuando fueron abusados por Joaquín y sus cómplices, retrata los mecanismos a través de los cuales el líder utilizó la secta para traer niños a sus residencias en México y Estados Unidos, donde los violaba, los obligaba a tener relaciones sexuales, los forzaba a realizar trabajos no remunerados o los utilizaba como “mulas” para cruzar la frontera con 10 mil dólares en efectivo.

Naasón heredó la dirección de la Luz del Mundo en 2014, a la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, después de 50 años como “apóstol” de la organización que había sido fundada por su padre, Eusebio Joaquín González, en 1926, y cuyos principios establecen un poder absoluto al líder, quien es presentado como elegido directamente por Dios.

De acuerdo con la acusación, Eusebio, Samuel y Naasón Joaquín han utilizado su cargo de poder en la secta para abusar sexualmente de miembros de la Iglesia, incluyendo a niños. Bajo el liderazgo de Naasón, pederasta confeso y encarcelado en Estados Unidos desde 2019, la organización expandió su poder e influencia, tanto en Jalisco como en la cúpula política del país.

Al menos tres miembros de alto rango de Morena –Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco-- son miembros activos de la organización, al igual que al menos cuatro candidatos a jueces y magistrados de las elecciones judiciales del pasado 1º de junio.

Según el acta de acusación, la Luz del Mundo ha sido utilizada al menos desde 1970 para que los Joaquín y sus secuaces perpetren decenas de delitos, incluyendo algunos que constituyen delincuencia organizada, como tráfico y explotación sexual y explotación infantil.

Entre las prácticas señaladas en el acta de imputación, destacan las amenazas y el chantaje ejercidos contra las víctimas que se atrevieron a denunciar a Naasón Joaquín y sus cómplices, pero también el robo de los diezmos y otras ofrendas en efectivo realizados por los miembros de la secta.

