Pensión Mujeres Bienestar: En estas fechas puedes recoger la tarjeta si te registraste en agosto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las mujeres que realizaron su registro en agosto de 2025 para integrarse al programa Pensión Mujeres Bienestar podrán recoger su tarjeta del Banco del Bienestar durante octubre. La Secretaría del Bienestar informó que el periodo oficial de entrega será del 1 al 31 de octubre de 2025 en módulos habilitados en las distintas entidades federativas.

El plástico es indispensable, ya que a través de él se dispersará de manera directa el apoyo económico bimestral de 3,000 pesos. Ninguna beneficiaria podrá recibir el depósito en efectivo ni por otro medio. Con esta medida, el gobierno federal busca garantizar que los recursos lleguen sin intermediarios y de manera segura.

TE PUEDE INTERESAR: Qué es el MTU y cómo cambiará las transferencias bancarias en México en octubre 2025

Aviso personalizado por SMS

Para facilitar el proceso, cada beneficiaria recibirá un mensaje de texto (SMS) en el número telefónico que proporcionó al momento de su registro. En dicho mensaje se incluirán la fecha exacta, la hora y la sede a la que deberá acudir para recoger la tarjeta.

Esta estrategia pretende evitar aglomeraciones en los módulos y hacer más ordenada la entrega. La Secretaría destacó que será fundamental que las beneficiarias conserven el número de teléfono registrado, pues será el principal canal de comunicación para recibir las notificaciones oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Estafa con billetes G5 en México: advertencia de autoridades financieras

Consulta en línea

Además del aviso por SMS, las beneficiarias podrán verificar la información a través del portal oficial de la Secretaría del Bienestar. Para ello deberán ingresar su CURP en el buscador habilitado en línea. Una vez introducido el dato, el sistema les mostrará el lugar y la fecha de la cita asignada.

El proceso de entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar inicia en octubre.

Este mecanismo se suma a la notificación telefónica para garantizar que ninguna mujer quede sin información sobre su proceso. La recomendación de las autoridades es revisar de manera periódica la plataforma, en caso de no recibir el mensaje de texto.

Primer depósito de la pensión

La Secretaría del Bienestar precisó que las mujeres que reciban su tarjeta en octubre verán reflejado su primer depósito en noviembre. A partir de ese momento, las beneficiarias podrán retirar el recurso en cualquier sucursal o cajero del Banco del Bienestar, sin costo adicional.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

La dependencia señaló que no es necesario acudir el mismo día del depósito a retirar todo el dinero. Los recursos permanecerán en la cuenta y pueden disponerse de manera parcial o total en los días posteriores, de acuerdo con las necesidades de cada beneficiaria.

Alcance del programa Pensión Mujeres Bienestar

El programa Pensión Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años que no cuentan con una pensión contributiva ni reciben la Pensión para Adultos Mayores, que inicia a los 65 años. Durante el registro de agosto se inscribieron cerca de 1.98 millones de mujeres, lo que elevó a casi 3 millones el total de beneficiarias en el país.

Guía paso a paso para recoger y usar la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

Registro

Se realizó en agosto de 2025 para mujeres de 60 a 64 años.

Se requirió CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Notificación de cita

Durante octubre de 2025, cada beneficiaria recibirá un SMS en el número registrado.

El mensaje incluirá fecha, hora y sede para recoger la tarjeta.

Consulta en línea

Además del SMS, se puede verificar la información en el portal oficial del Bienestar con la CURP.

La plataforma mostrará el módulo asignado y la cita correspondiente.

Entrega de tarjeta

Periodo: 1 al 31 de octubre de 2025.

Lugar: módulos del Banco del Bienestar o puntos designados por la Secretaría.

Requisitos: identificación oficial y comprobante de cita (impreso o en celular).

Primer depósito

Se realizará en noviembre de 2025.

Monto: 3,000 pesos bimestrales.

El dinero se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Uso de la tarjeta