Sheinbaum se quejó de pagar “la maldita deuda corrupta” de Pemex generada por Calderón y Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal mediante Hacienda aún ayudará en 2026 a Petróleos Mexicanos a pagar los vencimientos de “la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, después de resaltar que el paquete económico de 2026 es “responsable, humanista que garantiza los derechos sociales, los programas de bienestar”.

Uno de los objetivos del paquete económico para el próximo año es “seguir rescatando Pemex por la terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña, increíble. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses, imagínense 250 mil millones de pesos.

La mandataria federal explicó la magnitud de ese monto al compararlo con el costo del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” que fue de 75 mil millones, “fíjense nada más”.

Esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex nos toca pagarla nosotros en esta administración, en estos vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar, tenemos que pagar, son deudas a los bancos, fondos, etcétera”.

El próximo año, dijo, Pemex seguiría con esa deuda, la cual “saldría muy cara porque los intereses de Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña... Así le vamos a llamar la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”.

La jefa del Ejecutivo Federal dijo que “en Pemex se endeudaban, se endeudaban y se endeudaban. De 2007 al 2012 de 46 a 60, pero en la época de Lozoya de Peña se aumentó de 60 a 105, 40 mil millones de dólares. Uno dice bueno se endeudó Pemex, pero nos dejaron un Pemex maravilloso”.

Expuso el ejemplo de que de 2012 a 2018 Pemex pasó de producir 718 mil barriles diarios de gasolina y diésel a 324 mil, aun con el endeudamiento. Tampoco se obtuvieron mejores resultados en petroquímica. “Se redujo la producción de petroquímicos de 10.694 a 5 o sea la mitad”.

“Entonces, ¿qué estamos haciendo este año? Ayudarle a Pemex a pagar esos intereses porque la deuda de Hacienda es más barata que la de Pemex” y destacó que Moody´s elevó la nota a Pemex por el plan estratégico anunciado por el gobierno federal.