Sheinbaum se solidariza con familias de fallecidos y lesionados de la explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum externó su solidaridad con las familias de las tres personas que perdieron la vida por la explosión de una pipa en Iztapalapa.

En sus redes sociales, publicó un mensaje más de cinco horas después del hecho en el que se reportan al menos 70 personas heridas.

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”.

Añadió que “la Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados”.

La jefa del Ejecutivo federal y exjefa de Gobierno de la capital del país expresó su reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso.