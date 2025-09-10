Tribunal Electoral desecha queja de Layda Sansores contra Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) salvó al multimillonario Ricardo Salinas Pliego de un procedimiento sancionador que le impuso el Instituto Electoral de Campeche por ejercer violencia política en razón de género hacia la gobernadora Layda Sansores San Román.

La mayoría de los magistrados de la Sala Superior estimó que el caso no tenía qué ver con el tema electoral, por lo que desechó el procedimiento de sanción.

El año pasado, Sansores presentó una queja contra Salinas Pliego por tres publicaciones en su cuenta en la red social X, en las cuales reiteró que la política es "fea" y se refirió a ella como la "perra más fea de la 4T".

Una primera resolución, elaborada por la magistrada Janine Otálora Malassis, planteaba invalidar los argumentos de Salinas Pliego, quien cuestionaba la competencia de la junta y planteaba que se trató de una reiteración de otro juicio.

El dueño de TV Azteca, canal que ha llevado una campaña contra la gobernadora de Campeche --incluyendo contra su físico--, era sujeto a un procedimiento sancionador determinado por el Instituto Electoral local, y confirmado por el Tribunal Electoral campechano.

De acuerdo con el proyecto, el Tribunal "sí verificó las consideraciones del acuerdo impugnado y constató que por lo menos indiciariamente podía configurarse la conducta denunciada, lo que no implicaba afirmar su comisión porque ello correspondía al estudio del fondo".