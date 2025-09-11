“Caiga quien caiga”: Clemente Castañeda exige desenmarañar red de huachicol fiscal en la Marina

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el que las fuerzas armadas estén investigando a algunos elementos de la Marina por presunto huachicoleo fiscal habla muy bien de la institución, Clemente Castañeda, afirmó que minimizar no es la solución.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado resaltó que escuchó las declaraciones de la presidenta de la República en las que dijo: “Bueno, no por un par de personas que se portaron mal es que vamos a juzgar a toda la institución”.

Castañeda cuestionó si sólo fueron un par de personas las que tuvieron comportamientos incorrectos, o más bien hay toda una red.

“No es un asunto menor. Todos los días sale un elemento nuevo que da cuenta de esta trama corrupta de gran alcance que, seguramente llegará, si se hace una investigación correcta, a las altas esferas del poder en este país, quizá del sexenio actual, pero seguramente del sexenio anterior.

“Estamos hablando de un escándalo de corrupción mayúsculo que lamentablemente toca a una de las instancias o de las instituciones que tienen más prestigio en este país, como es el caso de la Marina. Pero no me parece que minimizar el tema sea una solución”, afirmó.

El coordinador emecista resaltó que el Gobierno de la República debe hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, “caiga quien caiga”.

“No puede quedar simplemente en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos, sino que debe de desenmarañarse, repito, esta red de corrupción”, enfatizó.