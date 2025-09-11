Captan a Enrique Peña Nieto jugando golf en España (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado este jueves jugando en un torneo benéfico de golf en Madrid, en el que también participó el tenista español Rafael Nadal.

El político priista participó en el XXIV Torneo Benéfico de Golf contra el Cáncer de Mama de la Fundación Clínica Menorca, celebrado en el campo de La Herrería en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, en la capital española.

En el mismo evento participaron otras celebridades como los exfutbolistas Iker Casillas y Rafael Nadal.

Medios españoles como la agencia EFE y el diario deportivo Marca publicaron imágenes de la presencia de Peña Nieto en el torneo benéfico, tanto en el campo de golf como en la foto del recuerdo.

De acuerdo con EFE, el exmandatario completó el recorrido de 18 hoyos del campo de la Herrería.

Peña en la foto del recuerdo. Captura de video de Marca

La agencia española reportó que en el evento también participó el embajador Quirino Ordaz, nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador después de que fuera gobernador de Sinaloa.